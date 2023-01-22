Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

125公里長織品！日本設計品牌「minä perhonen」大展高美館登場　代表性鈴鼓系列台北也看的到囉！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/22 09:00
台新金控大樓展覽《美好生活設計者—つづく經典串連》即日起至2月18日登場。（圖／高美館）

台新金控大樓展覽《美好生活設計者—つづく經典串連》即日起至2月18日登場。（圖／高美館）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）日本設計品牌「minä perhonen」大展《minä perhonen／皆川明 つづく（Tsuzuku）》現正於高雄市立美術館熱烈展出中，至今吸引眾多粉絲由全台各地前往高雄觀展，廣受觀眾好評不斷！特別規劃台北《美好生活設計者—つづく經典串連》，即日起至2月18日於台北仁愛圓環的台新金控總部一樓大廳展出。

台新金控大樓展覽《美好生活設計者—つづく經典串連》由高美館、minä perhonen品牌團隊與台新藝術基金會聯手策畫，為台新銀行總部大樓一樓展廳量身打造精彩展覽，本次特別呈現曾在日本展出的經典布料作品──源自於大人氣圖樣「tambourine（鈴鼓）」的系列設計。

tambourine為minä perhonen最受到歡迎也最具代表性的圖樣，從2000年發表圖樣至今，已開發超過600種延伸的布料款式，至2022年9月已生產約125公里長的織品；由25個點所組成的圓形，在草稿雛型上就是由繡線交織而成的圓，除象徵社會的串連外，更是該品牌所傳遞的「生活永續與循環」之精神。

高雄市立美術館表示，此次台北展覽主題「經典串連」則代表著品牌背後永不過時且持續進化的美學，也藉由此次難得的機會，以延伸展的形式擴延展出tambourine系列的經典布料，串連起北高兩個展覽場域，將展覽的內容完整呈現於台灣觀眾的視野，此經典系列織品全台僅於台新金控一樓大廳展出。

皆川明此次特別與minä perhonen品牌團隊再度跨海來台參與開展，他說，minä perhonen原創布料之中，tambourine自2000-2001秋冬季發表上首次亮相開始，無疑是品牌最具標誌性的刺繡設計，其後這圖樣不只運用在服裝上，也擴展到家具、餐具、室內布料等產品設計中。tambourine刺繡圖案由25個小巧的圓點組成一個柔和的圓圈，每個圓點的形狀、彼此間距的不均等也造就了此款布料的特別之處，藉由無數個不同的圓點組成的圓圈，也象徵著個體間持續深化與成長的關係所交織而成的和諧。奠基在tambourine設計下，延伸出此次所展出的多元設計變化，也藉由不斷重複、循環的圖樣，擴延出新的設計思維，minä perhonen 期望呈現一種全新的美學思維，並將之融入你我的日常之中。

高美館《minä perhonen／皆川明 つづく》展出經典布料、時裝、家飾等設計模型外，還有設計師的插畫手稿、設計原稿、錄像以及文獻檔案等近950件展品；台新金控大樓展覽《美好生活設計者—つづく經典串連》則扣合高雄展覽其中子題〈實〉以品牌最具代表性的圖樣tambourine及由該圖樣延伸之設計展出經典款布料作品，傳遞日本設計品牌minä perhonen的精神，透過北高雙城的展覽完整呈現美好生活的藝術氛圍與設計美學。更多相關資訊請至高美館網站（www.kmfa.gov.tw查詢。

【展覽資訊】
台新銀行Ｘ高美館《美好生活設計者—つづく經典串連》
展覽時間│2023.01.13－2023.02.18
展覽地點│台新金控大樓一樓展廳（台北市大安區仁愛路四段118號，免費入場）

《minä perhonen／皆川明 つづく》
展覽時間│2022.10.22- 2023.02.19
展覽地點│高雄市立美術館 104-105展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）
票價資訊│全票280元（憑《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》票根，可購買《TSUZUKU》優惠票200元）
官網介紹│https://bit.ly/3f7YQCI
高美館

相關新聞

奈良美智特展巡迴南台灣開放預約　高雄站兩週名額20分鐘搶光
奈良美智特展巡迴南台灣開放預約　高雄站兩週名額20分鐘搶光
2021/07/18 15:08
國際扶輪助台灣萬名偏鄉兒童高美館之旅　胡德夫與屏東縣春日國小古謠隊同台
國際扶輪助台灣萬名偏鄉兒童高美館之旅　胡德夫與屏東縣春日國小古謠隊同台
2021/01/26 14:42
高雄市立美術館大改造！號召台灣、國際建築設計團隊　投入1.95億預算
高雄市立美術館大改造！號召台灣、國際建築設計團隊　投入1.95億預算
2020/03/24 16:39
【武漢肺炎】南台灣美術館6月起修館不休館　美國藝術家特展延後登場
【武漢肺炎】南台灣美術館6月起修館不休館　美國藝術家特展延後登場
2020/03/10 10:35
台灣高美館防武漢肺炎　取消草地野餐市集
台灣高美館防武漢肺炎　取消草地野餐市集
2020/01/31 09:33

更新時間 : 2023-01-22 15:14 GMT+08:00

最受歡迎

日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
台灣超夯電視劇《做工的人》電影版來囉！原班人馬領銜主演　精彩卡司陸續曝光
台灣超夯電視劇《做工的人》電影版來囉！原班人馬領銜主演　精彩卡司陸續曝光
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
春節遊台灣 搭台鐵「環島之星」來趟迪士尼之旅
春節遊台灣 搭台鐵「環島之星」來趟迪士尼之旅