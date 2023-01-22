125公里長織品！日本設計品牌「minä perhonen」大展高美館登場　代表性鈴鼓系列台北也看的到囉！

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）日本設計品牌「minä perhonen」大展《minä perhonen／皆川明 つづく（Tsuzuku）》現正於高雄市立美術館熱烈展出中， 至今吸引眾多粉絲由全台各地前往高雄觀展，廣受觀眾好評不斷！特別規劃台北《 美好生活設計者—つづく經典串連》， 即日起至2月18日於台北仁愛圓環的台新金控總部一樓大廳展出。



台新金控大樓展覽《美好生活設計者—つづく經典串連》由高美館、 minä perhonen品牌團隊與台新藝術基金會聯手策畫， 為台新銀行總部大樓一樓展廳量身打造精彩展覽， 本次特別呈現曾在日本展出的經典布料作品──源自於大人氣圖樣「 tambourine（鈴鼓）」的系列設計。

tambourine為minä perhonen最受到歡迎也最具代表性的圖樣， 從2000年發表圖樣至今，已開發超過600種延伸的布料款式， 至2022年9月已生產約125公里長的織品； 由25個點所組成的圓形，在草稿雛型上就是由繡線交織而成的圓， 除象徵社會的串連外，更是該品牌所傳遞的「生活永續與循環」 之精神。



高雄市立美術館表示，此次台北展覽主題「經典串連」 則代表著品牌背後永不過時且持續進化的美學， 也藉由此次難得的機會， 以延伸展的形式擴延展出tambourine系列的經典布料， 串連起北高兩個展覽場域， 將展覽的內容完整呈現於台灣觀眾的視野， 此經典系列織品全台僅於台新金控一樓大廳展出。



皆川明此次特別與minä perhonen品牌團隊再度跨海來台參與開展，他說， minä perhonen原創布料之中， tambourine自2000- 2001秋冬季發表上首次亮相開始， 無疑是品牌最具標誌性的刺繡設計，其後這圖樣不只運用在服裝上， 也擴展到家具、餐具、室內布料等產品設計中。 tambourine刺繡圖案由25個小巧的圓點組成一個柔和的 圓圈，每個圓點的形狀、 彼此間距的不均等也造就了此款布料的特別之處， 藉由無數個不同的圓點組成的圓圈， 也象徵著個體間持續深化與成長的關係所交織而成的和諧。 奠基在tambourine設計下， 延伸出此次所展出的多元設計變化，也藉由不斷重複、循環的圖樣， 擴延出新的設計思維，minä perhonen 期望呈現一種全新的美學思維，並將之融入你我的日常之中。



高美館《minä perhonen／皆川明 つづく》展出經典布料、時裝、家飾等設計模型外， 還有設計師的插畫手稿、設計原稿、 錄像以及文獻檔案等近950件展品；台新金控大樓展覽《 美好生活設計者—つづく經典串連》則扣合高雄展覽其中子題〈實〉 以品牌最具代表性的圖樣tambourine及由該圖樣延伸之設 計展出經典款布料作品，傳遞日本設計品牌minä perhonen的精神， 透過北高雙城的展覽完整呈現美好生活的藝術氛圍與設計美學。 更多相關資訊請至高美館網站（www.kmfa.gov.tw） 查詢。



【展覽資訊】

台新銀行Ｘ高美館《美好生活設計者—つづく經典串連》

展覽時間│2023.01.13－2023.02.18

展覽地點│台新金控大樓一樓展廳（ 台北市大安區仁愛路四段118號，免費入場）

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《minä perhonen／皆川明 つづく》

展覽時間│2022.10.22- 2023.02.19

展覽地點│高雄市立美術館 104-105展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）

票價資訊│全票280元（憑《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》 票根，可購買《TSUZUKU》優惠票200元）

官網介紹│https://bit.ly/3f7YQCI