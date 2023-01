拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)哥倫比亞女歌手Shakira新歌大酸腥夫,發布一周內已突破一億點閱,十分驚人!

綜合外媒報導,史上獲獎最多的拉丁女歌手Shakira,現年45歲,三度於世界盃足球賽開幕閉幕儀式上演出,目前正式結束和足球員前夫Gerard Pique的11年婚姻,男方其實早在去年就被抓包偷吃,對象足足比天后小上22歲。

Shakira和音樂製作人Bizarrap推出新歌Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53開酸Pique跟新歡,超嗆歌詞諷刺Pique「拿Ferraru換Twingo,拿Rolex換Casio」,更酸Pique「花大把時間上健身房,腦子也該動一下」,這首用西班牙演唱的單曲在發布五天內,於YouTube上突破破億的點閱人數,締造驚人流量。點我看英文歌詞

此外,歌詞裡也提到,Pique把他媽留下來跟Shakira當鄰居,外媒指出,Shakira在西班牙的住宅陽台上,放了一具真人大小的女巫道具,據說是對著自己前婆婆住家,看起來是在罵前婆婆巫婆?住附近的居民更表示,Shakira在家裡把新歌音樂開到最大聲播放。

Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB