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拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 11:25
Shakira和音樂製作人Bizarrap推出新歌。（圖擷取自Shakira Media推特）

Shakira和音樂製作人Bizarrap推出新歌。（圖擷取自Shakira Media推特）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）哥倫比亞女歌手Shakira新歌大酸腥夫，發布一周內已突破一億點閱，十分驚人！

綜合外媒報導，史上獲獎最多的拉丁女歌手Shakira，現年45歲，三度於世界盃足球賽開幕閉幕儀式上演出，目前正式結束和足球員前夫Gerard Pique的11年婚姻，男方其實早在去年就被抓包偷吃，對象足足比天后小上22歲。

Shakira和音樂製作人Bizarrap推出新歌Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53開酸Pique跟新歡，超嗆歌詞諷刺Pique「拿Ferraru換Twingo，拿Rolex換Casio」，更酸Pique「花大把時間上健身房，腦子也該動一下」，這首用西班牙演唱的單曲在發布五天內，於YouTube上突破破億的點閱人數，締造驚人流量。點我看英文歌詞

此外，歌詞裡也提到，Pique把他媽留下來跟Shakira當鄰居，外媒指出，Shakira在西班牙的住宅陽台上，放了一具真人大小的女巫道具，據說是對著自己前婆婆住家，看起來是在罵前婆婆巫婆？住附近的居民更表示，Shakira在家裡把新歌音樂開到最大聲播放。
Shakira

更新時間 : 2023-01-17 13:58 GMT+08:00

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