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兔年來南台灣大玩特玩　鈴鹿賽道樂園、壽山動物園一口價699元　屬兔者只要199元

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 11:19
即日起至228鈴鹿賽道樂園票價699元暢玩雙園。（業者提供）

即日起至228鈴鹿賽道樂園票價699元暢玩雙園。（業者提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）為迎接十天年假的兔年，鈴鹿賽道樂園推出多項優惠，即日起至2月28日，推出暢遊雙園一口價699元，可暢玩鈴鹿賽道樂園以及REOPEN的壽山動物園；1月20日至1月29日春節期間限定，屬兔者享全日暢遊199元，這個兔年來高雄大玩特玩一番。

鈴鹿賽道樂園與全台最受歡迎的動物園-壽山動物園共同合作暢玩雙園活動，一個票價兩種享受，且動物園票券免預約以及平假日都能使用，讓遊客能更深入體驗高雄特色景點。

從即日起至2月28日，購買乙張鈴鹿賽道樂園全日暢遊券，再送乙張壽山動物園入園券，此入園券免上網預約即可使用，使用期限至112年3月5日。另外，春節10天年假加碼「屬兔TWO」優惠，凡屬兔者(民國100、88、76、64、52、40、28、16年，以及民國101、89、77、65、53、41、29、17年二月底前出生者)可享全日暢遊券199元(不含卡丁車、小小騎士與動物園入園券)，陪同者也可享400元優惠(限一位)，這個兔年玩樂園讓您夠超值、夠優惠。

兔年來南台灣大玩特玩　鈴鹿賽道樂園、壽山動物園一口價699元　屬兔者只要199元以各樣交通工具駕駛為主題的鈴鹿賽道樂園，深受親子歡迎。（業者提供）

鈴鹿賽道樂園是全台唯一日本授權的遊樂園，樂園園區包括「迷你鈴鹿賽道」及「賽道樂園」兩大主題。其中「迷你鈴鹿賽道」是日本鈴鹿賽車場唯一海外授權，擁有國際水準的卡丁車賽道；而「賽道樂園」的各項遊樂設施，承襲日本鈴鹿的精神，以各式各樣交通工具的樣貌呈現，並從歐美引進新奇刺激的遊樂設施，體驗更多樂趣。

以親子家庭為主要客群的鈴鹿賽道樂園，除了努力提供親子遊憩的優質玩樂環境外，本次也積極與壽山動物園合作聯合推出暢遊雙園一口價699元的優惠，要讓中北部旅客深入體驗高雄觀光景點。
高雄
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鈴鹿賽道樂園
農曆春節

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