【最新民調】過去一年•台灣人日子過得好嗎？2024總統大選賴侯柯三人•誰較受歡迎?

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（1/17）早上在台大校友會館舉行1月民調發表會，主題是「2023 台灣內外政經情勢的展望」，這是基金會成立以來，第七十八次每月例行重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講。

主要研究發現如下：

一、關於台灣人過去一年日子過的好嗎？最新民意顯示，20 歲以上台灣人中， 個人去年經濟狀況，5.9%覺得變好，三成二覺得變壞，六成一覺得和過去一 樣，沒什麼改變(上圖與下圖)。

(圖/台灣民意基金會)

(圖/台灣民意基金會)

二、關於蔡英文總統拼經濟的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成 五基本上滿意蔡英文總統拼經濟的表現，五成二不滿意。不滿意者比滿意者 多 16.8 個百分點。

三、關於蔡總統處理兩岸關係的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三 成九基本上滿意蔡總統處理兩岸關係的表現，五成不滿意。不滿意者比滿意 者多 11 個百分點。

四、關於蔡總統延長兵役為一年的決策，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中， 七成三基本上支持蔡總統延長兵役為一年的政策，一成七不支持。支持者比 不支持者多 55 個百分點。

五、關於國人所期待的內閣改組範圍，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五 成期盼內閣全面改組或大幅改組，二成期盼小幅改組，一成一認為維持現況不需改組。

詳見: 七成台灣民眾認為內閣應改組 五成盼全面或大幅改組

六、關於蘇內閣的整體施政表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成七不滿意。不滿意者比滿意者多 21 個百分點；值得注意的是，對蘇內閣非常滿意的只有 7.5%，但非常不滿意的高達 26.8%。

詳見: 最新民調: 台灣民眾57%不滿意蘇貞昌內閣施政表現 創4年來新高！

七、關於蔡英文總統的聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成九不贊同；不贊同者比贊同者 多 10.1 個百分點。

八、關於近期美國「國防授權法案」對台軍事援助，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成九基本上歡迎美國對台軍事援助，二成八不歡迎。歡迎者比不歡迎者多 31 個百分點。

九、關於 2024 總統大選，如果未來由賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭，選民支持誰？

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成四支持賴清德，三成一 支持侯友宜，二成二支持柯文哲。賴清德領先侯友宜 2.6 個百分點。

游盈隆指出，和上個月相比，可發現一個驚人的轉變，侯友宜支持度銳減7.3 個百分點，賴清德激增 5 個百分點，柯文哲也向上提升 4.5 個百分點。如此一來，原先的排序就出現戲劇性的轉變，賴清德後來居上，暫居第一，侯友宜屈居第二，柯文哲續保第三。這項轉變透露了一個重要的訊息，那就是，2024 總統選民支持度的揮發性很高，現階段沒有誰能「穩定的領先」。

至於該如何解釋這項戲劇性轉變？一個最符合直覺的解釋是，侯友宜上個月雖獲38.7% 高支持度，但隨著 2022 勝選激情逐漸平息，個人參選總統態勢不明，以及因受限新北市長角色，不能在全國性事務有所發揮，以致於整體支持度急遽下滑。在賴清德方面， 如前所述，他已經準備參選總統近四年，早已擁有可觀支持者，而且過去一個月投入民 進黨主席選舉，那是一人的選舉，尤其是民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，一人獨享全 國鎂光燈，有民進黨救星的架勢，他因此而後來居上超越侯友宜，完全可以理解。

延伸閱讀: 「2024 總統大選，藍綠陣營誰領風騷？」即時民調 侯友宜、賴清德分別領先

(圖/台灣民意基金會)

十、關於國人對兩大黨的感情溫度，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有三成一對民進黨有好感，三成二有反感，三成二無感，既無好感，也無反感； 同時，有二成六對國民黨有好感，二成六有反感，四成二既無好感也無反感， 也就是無感。

十一、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成六支持民進黨，近二成二支持國民黨，二成支持民眾黨，4.3%支持時代力 量，4.3%支持台灣基進，二成一中性選民。

本次調查訪問期間是2023 年 1 月 9 日至 11 日三天；以全國為範圍的 20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

【最新民調】過去一年•台灣人日子過得好嗎？2024 總統大選賴侯柯三人•誰較受歡迎?