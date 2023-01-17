藝術裝置「徑光」打造台北松菸浪漫體驗　男澡堂常設微型展登場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）松山文創園區除夕休園一日，其餘正常營業，新亮點「徑光The Passage」互動裝置藝術、THE BATH微型展等走春路線曝光。

THE BATH



（松菸提供）

菸廠時期的男澡堂於2020年底與得時創行和穆得設計共同打造展售合一的美學創意空間「遇∙場 P_L_A_C_E」，保留原有的古蹟澡堂磁磚，在新舊融合中產生的衝突感，讓原本閒置的空間轉化為具有生命力的場域。接連獲得義大利A’DesignAwards以及美國IDA Design Awards國際獎項的殊榮，成為唯一的一座獲得國際獎項的文創園區空間。

隨著台灣燈會即將開展，也特別規劃一個以澡堂文化底蘊與發展脈絡的常設展覽「THE BATH微型展」從「Begin-起點、Advance-推進、Transform-轉化、Hope -希望」四大方向出發，將BATH這個象徵場域原始意涵的字，拆解並深化與賦予另一層更深的意涵，伴隨著時光行進的時間軸承裡，巧妙的呈現，從過去到現在歷史的發展，以及在活化創新的過程，讓未來每一個來到這個場域的人，欣賞設計之美之餘，能夠將身心靈沈浸沐浴在過去與未來時間軸承交會的空間裡。

日期|即日起至2/28 10:00~18:00

地點|男澡堂

徑光 The Passage



藝術裝置作品「徑光The Passage」。(無制設計提供、攝影：FIXER Photographic Studio)

新亮點！松菸大道於去年(2022)夏天再度開啟，讓來往的遊客可直接從光復南路側進入園區，特別邀請Theout studio無制設計工作室操刀，打造藝術裝置作品「徑光The Passage」，在歷史建物的邊緣置入一座可以停留、哲思、放緩的空間，帶來一種更浪漫的遊園體驗。

設計團隊在光復南路入口與菸廠路入口的交界處，搭建一座小徑，從大巨蛋方向徒步出入園區時，可以從這個林蔭小徑穿越曾經的景觀水池、以及與菸廠歷史建築共存的自然生態，感受被時空遺落的幻想場域。

金屬的幾何構造呈現穩定與理性，中間網狀結構則構築了柔軟且多變的遊具，提供小徑除了行走之外不同的觀看視角，民眾可以攀爬、坐臥，盡情在這裡伸展肢體，並感知場域的濕潤泥土與植物的氣味。

此外，在鋪石的道路與金屬幾何架構上設計有燈光裝置，可以停留在此觀賞白天至黑夜的光影變化，也看見更加野性與浪漫的松山文創園區。「徑光The Passage」試圖介入工業遺址與自然環境，並尋找縫合新與舊之間關係的可能，也作為未來大巨蛋完工營運後商業或體育空間，進入園區前的緩衝與轉折。

松菸匯SONGYAN HUB



（松菸提供）

以遊客服務為主的全新複合式空間「松菸匯SONGYAN HUB」，象徵文化創意的匯聚，以及串連信義松菸周邊夥伴凝聚點。同時打造「RE:松菸匯常設展」利用回收塑膠棧板改造成為兼具裝置藝術、展覽道具以及公共場域傢俱的功能，透過展覽，娓娓道來松菸過往美好時光，重塑公共空間友善共享的價值。

此外，夜晚經過松菸口也多了「西向之光」公共藝術光雕設計！為台北市政府文化局2022年設計補助案，以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度，視覺融合歷史建物的前世今生，更為地域性的顯著及提供常態性的夜間照明服務。更多資訊請見松山文創園區官網。