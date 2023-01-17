【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙

11:37更新健保署署長李伯璋說法

10:56更新健保署政風室蔡秀卿主任回應

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）衛生福利部中央健康保險署日前遭踢爆有「內鬼」洩查情報人員個資長達13年，當時僅有承保組科長謝玉蓮以10萬元交保，主秘葉逢明和職員李仁輝則「無保請回」。據鏡周刊今（17）日報導，葉逢明密集往返中國，並疑似用人頭帳號藏近10億鉅款，且此案不排除有多名未曝光的共犯，目前檢調正擴大追查。

綜合媒體報導，檢調接獲檢舉，已退休的健保署前主任秘書葉逢明、在職的承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等三人涉嫌自2009年到2022年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

台灣台北地方檢察署1月9日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉姓男子住處等，並約談葉姓男子等3人到案說明。經檢察官漏夜複訊後，僅有謝姓女科長諭知10萬元交保，葉姓、李姓被告無保請回。

根據鏡周刊最新報導，雖然葉逢明無保請回，但專案小組掌握他的家族成員在海內外擁有超過10億元新台幣鉅款，加上他近年密集往返中國北京、上海、南京及成都等地10多次，雖然他稱是出國旅遊，但每次回台不久，家族的相關帳戶即有大筆款項匯入，懷疑是盜賣個資所得，不排除還有共犯，專案小組將他放掉並暗中監控，近日將發動新一波約談行動逮人。

除了十一大情治單位、陸海空三軍將士與研發飛彈的中科院武器人才個資遭外洩，最令人擔憂的是，謝玉蓮曾查詢「陳X勳」等特定情治人員的健保資料，恐讓埋伏在敵後工作的國安人員真實身分也跟著曝光，萬一遭誘捕，身家安全勢必遭威脅。

根據鏡周刊掌握，除了葉逢明遭鎖定是盜賣健保個資的集團首腦外，檢調擴大清查健保署是否另有偷查個資的漏網之魚，發現謝玉蓮以查詢方式窺探民眾投保資料筆數達13萬筆，卻僅在健保署排名第二，另名未曝光的楊姓女職員查詢約15萬筆，檢調正釐清她與全案是否有所關聯。

至於遭約談獲請回的李仁輝，曾私下查詢總統府、國安會及調查局的投保個資筆數達3萬5,000筆，另名江姓女職員也查了在國防部投保的三軍將士林X明等5,000筆個資，溫姓女員工同樣查了近5,000筆，張姓及朱姓職員則查了特定人的醫療紀錄及中華電信員工等個資，檢調已一併調查中。

對此，健保署政風室蔡秀卿主任稍早對外強調，週刊報導內容消息來源及查證管道不明，目前所知非為檢調對外公開之案件資訊，全案已進入司法程序，籲請各界就本案情節勿加揣測。健保署將全力配合檢調單位查明真相，勿枉勿縱。未來健保署同仁經調查如確有不法情事，絕不寬貸，會依法嚴懲。

健保署於月初案發後已啟動危機處理，包含四大作為：(一)涉案人員職務異動，調離主管職務(二)涉案人員查詢健保資料權限關閉(三)依薛瑞元部長指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制(四)全面盤點署內同仁查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍。

健保署署長李伯璋今上午接受媒體聯訪時表示，目前經內部清查僅只有看到查詢紀錄，沒有下載紀錄，但也不能排除相關紀錄可能已被「駭客高手」抹去。談到主秘的密集進出中國紀錄，李伯璋說，同仁很難相信前主秘會做出這種事，但現在猜也沒有用，所以疑點就要靠檢調釐清。

此外，健保署已奉衛福部部長薛瑞元之命，成立資安小組，目前成員包括資安長、醫管、資訊等熟悉數內作業的人員，先做內部評估，也會在邀請衛福部長官加入。