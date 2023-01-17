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【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 09:55
衛生福利部中央健康保險署已退休主任秘書葉逢明與在職員工等人涉查詢被保險人個資。

衛生福利部中央健康保險署已退休主任秘書葉逢明與在職員工等人涉查詢被保險人個資。 (來源 中央社)

11:37更新健保署署長李伯璋說法

10:56更新健保署政風室蔡秀卿主任回應

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）衛生福利部中央健康保險署日前遭踢爆有「內鬼」洩查情報人員個資長達13年，當時僅有承保組科長謝玉蓮以10萬元交保，主秘葉逢明和職員李仁輝則「無保請回」。據鏡周刊今（17）日報導，葉逢明密集往返中國，並疑似用人頭帳號藏近10億鉅款，且此案不排除有多名未曝光的共犯，目前檢調正擴大追查。

綜合媒體報導，檢調接獲檢舉，已退休的健保署前主任秘書葉逢明、在職的承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等三人涉嫌自2009年到2022年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

台灣台北地方檢察署1月9日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉姓男子住處等，並約談葉姓男子等3人到案說明。經檢察官漏夜複訊後，僅有謝姓女科長諭知10萬元交保，葉姓、李姓被告無保請回。

根據鏡周刊最新報導，雖然葉逢明無保請回，但專案小組掌握他的家族成員在海內外擁有超過10億元新台幣鉅款，加上他近年密集往返中國北京、上海、南京及成都等地10多次，雖然他稱是出國旅遊，但每次回台不久，家族的相關帳戶即有大筆款項匯入，懷疑是盜賣個資所得，不排除還有共犯，專案小組將他放掉並暗中監控，近日將發動新一波約談行動逮人。

除了十一大情治單位、陸海空三軍將士與研發飛彈的中科院武器人才個資遭外洩，最令人擔憂的是，謝玉蓮曾查詢「陳X勳」等特定情治人員的健保資料，恐讓埋伏在敵後工作的國安人員真實身分也跟著曝光，萬一遭誘捕，身家安全勢必遭威脅。

根據鏡周刊掌握，除了葉逢明遭鎖定是盜賣健保個資的集團首腦外，檢調擴大清查健保署是否另有偷查個資的漏網之魚，發現謝玉蓮以查詢方式窺探民眾投保資料筆數達13萬筆，卻僅在健保署排名第二，另名未曝光的楊姓女職員查詢約15萬筆，檢調正釐清她與全案是否有所關聯。

至於遭約談獲請回的李仁輝，曾私下查詢總統府、國安會及調查局的投保個資筆數達3萬5,000筆，另名江姓女職員也查了在國防部投保的三軍將士林X明等5,000筆個資，溫姓女員工同樣查了近5,000筆，張姓及朱姓職員則查了特定人的醫療紀錄及中華電信員工等個資，檢調已一併調查中。

對此，健保署政風室蔡秀卿主任稍早對外強調，週刊報導內容消息來源及查證管道不明，目前所知非為檢調對外公開之案件資訊，全案已進入司法程序，籲請各界就本案情節勿加揣測。健保署將全力配合檢調單位查明真相，勿枉勿縱。未來健保署同仁經調查如確有不法情事，絕不寬貸，會依法嚴懲。

健保署於月初案發後已啟動危機處理，包含四大作為：(一)涉案人員職務異動，調離主管職務(二)涉案人員查詢健保資料權限關閉(三)依薛瑞元部長指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制(四)全面盤點署內同仁查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍。

健保署署長李伯璋今上午接受媒體聯訪時表示，目前經內部清查僅只有看到查詢紀錄，沒有下載紀錄，但也不能排除相關紀錄可能已被「駭客高手」抹去。談到主秘的密集進出中國紀錄，李伯璋說，同仁很難相信前主秘會做出這種事，但現在猜也沒有用，所以疑點就要靠檢調釐清。

此外，健保署已奉衛福部部長薛瑞元之命，成立資安小組，目前成員包括資安長、醫管、資訊等熟悉數內作業的人員，先做內部評估，也會在邀請衛福部長官加入。
健保署

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