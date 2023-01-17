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台股1/17虎年封關小跌開出　早盤14900點保衛戰

分析師蔡明翰表示，美股16日無交易，市場氣氛樂觀，台股仍有機會持續往上，但因農曆年封關後，長假期間美股仍有交易，市場的不確定性太多，將使成交量縮，漲跌幅都不易放大。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 10:01
圖/中央社2022年資料照

圖/中央社2022年資料照

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股16日因馬丁路德紀念日休市一天，台股今天(17日) 農曆年封關日以小跌開出，一度回到平盤之上，隨後走勢震盪，指數早盤陷14900點保衛戰。

9時20分，加權指數來到14900.22點，小跌26.79點，成交值新台幣259.11億元，8大類股漲跌互見，機電、金融類股下跌，營建、紡織等上漲。

晶圓代工龍頭台積電日前舉行法人說明會，單季每股盈餘11.41元，優於預期，因近期股價已大漲一波，今天早盤來到501元，下挫4元；蘋果光學鏡頭供應商大立光來到2075元，上漲25元；鴻海小漲0.3元，來到98.4元。

台股外資連續8個交易日買超，今天台股虎年封關，市場氣氛樂觀，農曆年前挑戰萬五封關。

台股16日收在14927.01點，上漲102.88點，漲幅0.69%，成交金額新台幣1497.34億元，加計盤後交易約1548.47億元。

中央社引述國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，美股16日無交易，市場氣氛樂觀，台股仍有機會持續往上，但因農曆年封關後，長假期間美股仍有交易，市場的不確定性太多，將使成交量縮，漲跌幅都不易放大。

蔡明翰認為，今年農曆年假期雖長，但與去年不同，即便有通膨、美聯準會（Fed）升息、經濟衰退三部曲，投資人比較擔心的還是經濟衰退，只是目前已知的美國經濟狀況尚可，且一旦公布數據優於預期，將帶動美股漲勢，進而促使台股連動。

他說，如果中長線沒太多變數，全球經濟會往好的方向走，農曆年假期間美企業財報對美股的影響，不能說不會影響台股，但利空也已陸續反映，比較需要留意的是，美股蘋果、高通財報對農曆年後台股的影響。

他認為，農曆年假期美股震盪機率不低，但全球經濟表現可能前低後高，所以仍可抱股過年，只是比例不宜過高。

產業訊息方面，中鴻公司16日表示，鋼市補庫需求強勁，鐵礦砂及煤炭價格仍處高位，亞洲指標鋼廠在高成本、低成品供給及需求復甦下，相繼開出漲盤，顯示鋼價進入回升通道。

有關已三讀通過的台版晶片法，外界關切適用門檻，經濟部官員透露，經濟、財政兩部初步研議將研發費用訂於新台幣50億至100億元間，研發密度則落在5%至10%間。

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更新時間 : 2023-01-17 13:57 GMT+08:00

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