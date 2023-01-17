【法眼難逃】台北市酒駕男與友人當街換位、遭保警識破　依法究辦

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 日前臺北市政府警察局保安警察大隊員警，執行路檢勤務時，發現一輛自小客車突然急停在遠處，隨後副駕駛座之男子以為神不知鬼不覺，竟在員警面前下車進入駕駛座，原駕駛之男子則由車內換位至副駕駛座，當場遭警方識破頂替酒駕行為，依法究辦。

警方攔車後敲副駕座車窗, 質問男子為何當街換座位, 並告知警方已錄下畫面 (上與下, 北市保安警察大隊影片截圖)

北市府警察局保安警察大隊17日發布新聞稿指出，保安警察大隊第一中隊員警於112年1月10日21時許，在大安區忠孝東路三段與建國南路一段口執行路檢勤務，眼尖員警發現遠處有車輛突然緊急停車，隨後副駕駛座邱姓男子竟下車繞行車輛後方進入駕駛座，原駕駛閉姓男子則由車內換位至副駕駛座。

員警立即將該車攔停，發現車內散發濃厚酒氣，惟閉男及邱男換位之行為終究逃不過員警法眼，當場對閉男實施酒測，其呼氣酒精濃度為0.29MG/L，全案訊後將閉男及邱男分別依公共危險罪及頂替罪嫌，移請轄區大安分局偵辦。

警方呼籲，頂替朋友酒駕行為不是義氣，能夠阻止朋友酒駕才是真正的道德勇氣，酒後駕車經常造成生命財產重大損失，提醒民眾切勿心存僥倖以身試法，以免誤人誤己，追悔莫及。