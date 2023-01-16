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台灣研究：學音樂可重塑大腦神經網絡　陽明交大研究登國際期刊封面

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/16 20:44
音樂除了可以陶冶性情、幫助減壓外，甚至還可能塑大腦不同的神經網絡結構。(圖/pixabay)

音樂除了可以陶冶性情、幫助減壓外，甚至還可能塑大腦不同的神經網絡結構。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）音樂除了可以陶冶性情、幫助減壓外，甚至還能塑大腦不同的神經網絡結構。該結果為國立陽明交通大學生物科技學系謝仁俊講座教授與腦科學研究所陳麗芬教授團隊的研究，於今年1月登上國際腦功能學術領域的經典期刊《Human Brain Mapping》（人腦圖譜）封面。

這份研究的樣本來自95位年齡20至40歲右撇子的「擴散磁振造影（DWI）」大腦影像，擴散磁振造影是MRI的一種，能夠專門觀察大腦神經結構。研究包含國內藝術相關大學的大學生或畢業生中35位聲樂家、27位鋼琴家，以及33位非音樂專業背景的大學生，主要探討不同藝術領域的專家，其腦神經可塑性的同與異。

研究團隊主持人謝仁俊指出，這是整個團隊經過十年努力後的第一篇首發成果報告，也是國際上第一篇研究，明確證實特定的音樂訓練會重塑大腦不同的神經網絡結構，而神經結構的異同，實質反映了音樂藝術形態本質的差異。

謝仁俊說明，這項刊登期刊封面的腦部神經結構影像研究發現，鋼琴家和聲樂家的大腦中，情緒相關區域（例如杏仁核）與全腦的連結，都較對照組的非音樂家更多，顯示這兩群音樂家的領域有共通特質，因為不同音樂藝術形態的共同特質，都是透過聲音，來表達與傳遞情感。

研究進一步比較聲樂家與鋼琴家的腦部結構，則發現聲樂家有更多的左腦間連結，跟語言處理與言語的發聲建構有關；鋼琴家則右腦間有更多的神經網絡連結。

謝仁俊說明，這些發現反映了不同音樂藝術形態的領域特異性，聲樂家透過語言與言語的相關功能腦區來呈現音樂，而鋼琴家則透過雙手，來控制琴鍵呈現音樂，因為比聲樂家需要更多的左手精細控制，才會增強右腦的連結。

研究第一作者陽明交大博士候選人鄭吏凱表示，持續的練習音樂技能，會加強並重塑大腦的神經網絡，研究中詳細解析兩種音樂型態的訓練，對全腦和局部腦區的網絡連結與神經資訊傳遞的影響，更希望確認藝術教育和音樂訓練會影響大腦結構的腦科學證據。

鄭吏凱指出，比較聲樂家與鋼琴家之間，發現聲樂家的左半腦神經連結密度較高，鋼琴家則右半腦的神經傳遞效率較高，因為歌唱比鋼琴需要更多與語言優勢腦左半腦相關的功能處理，而鋼琴家需要精確的手指運作，以操控複雜的琴鍵。

鄭吏凱提醒，本研究仍有限制，目前無法確定所觀察到的各類型音樂家大腦神經結構網絡的變化，是全部因為後天學習經驗所致，還是先天遺傳造成，還需要後續研究，以繼續釐清長期的音樂訓練與大腦結構變化之間的因果關係。

此外，因為臺灣的藝術生態，女性群體是音樂系所的主流，鄭吏凱說，性別差異猶待進一步釐清。

台灣研究：學音樂可重塑大腦神經網絡　陽明交大研究登國際期刊封面

※資料來源：台灣科技媒體中心※
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