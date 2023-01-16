中國螺螄粉輸台　包裝寫「你是中國人」等印統戰字眼　台灣基進籲政府嚴格把關

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣基進今（16）日表示，接獲檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰字眼，呼籲政府嚴格把關，避免中共統戰滲透台灣人民生活。

自由亞洲電台、中央社報導，台灣基進今日舉行「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透‧常民生活成國安議題」記者會，秘書長王興煥表示，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的「摩爾霍普」公司，代理中國螺絲粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰字眼，而該產品已透過康是美、全家、蝦皮等通路。

王興煥提出幾項呼籲，包括行政稽查零容忍、敵我意識與全民心防、文明防衛機制；他指出，根據台灣與中國貿易許可辦法，附有這類統戰標誌的商品，進口商應於通關放行後負責塗銷，甚至主管機關應裁定不得輸入。

李宗霖表示，近期有一款由台南代理商代理的中國螺螄粉食品進口到台灣，引起大家熱烈討論。（取自台灣基進台南市議員李宗霖臉書粉絲專頁）

自由亞洲電台引述王興煥說法，螺獅粉事件顯示行政機關的雙重失靈，放行「不得輸入」的商品，與未監督進口商亡羊補牢。經濟部、陸委會對於「何謂統戰」的認定是否過於疏漏，如果是這樣的話，他認為就是國安危機。

王興煥說，對於有統戰標誌的中國進口商品，應以「零容忍」標準處理。WTO的自由貿易精神，不應表現為台灣商品進入中國的時候，被強制要求標示「中國台灣」才可進入，中國商品則大辣辣以「你就是我的人」在台灣入戶入腦。

台灣基進台南市議員李宗霖則表示，早於2021年已有網友爆料此統戰商品在市面流竄，意即2021年至今一年多時間，政府對此商品的危害完全不知不覺，直到被爆料揭露之後才有所警覺。

李宗霖說：這項產品是藍色版的海外出口版，海外出口版就是跟中國國內的版本不同，也就是說「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」這項產品，其實是有可能是為了出口台灣而特別製造出來的海外特別版、「特製」版。

李宗霖指出，包含去年台北市公車廣告的「中國歡迎你」簡體字廣告，再到今天的統戰包裝，可以發現統戰手法愈來愈細膩。他認為，中國不斷步步近逼，台灣人的認同不斷被侵蝕。

報導中引述陸委會回應，「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第11條規定，准許輸入之中國地區物品，其物品本身或內外包裝有明顯對台統戰標誌（文字或圖樣），或其物品內容有明顯對台統戰之影像或語音者，進口人應於通關放行後負責塗銷。

陸委會指出，依據兩岸人民關係條例第86條第5項，違反上述規定者，除依其他法律規定處罰外，主管機關得停止其2個月以上、1年以下輸出入貨品，或者廢止其出進口廠商登記。

陸委會強調，主管機關經濟部國際貿易局將依據前述規定，會同相關機關依法處理。