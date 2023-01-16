台灣腸病毒疫情升溫！2、3歲幼童免疫負債恐重症　30多歲罕見出現重症、加護治療中

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近來腸病毒疫情升溫，國內出現2年以來首例腸病毒死亡個案，為5個月大女嬰；另外罕見出現30多歲腸病毒重症，是近25年第4例成人重症。

依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒門急診就診人次，已呈現緩升趨勢，且近期陸續出現腸病毒併發重症確定病例，包含一例北部30多歲男性，於去(2022)年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月13日症狀持續未改善持續就醫並於12月19日收治住院，今(2023)年1月13日經檢驗確認感染克沙奇A2型，研判為腸病毒感染併發重症確定病例，目前於加護病房住院治療中。

另外，國內還出現2年以來首例腸病毒死亡個案，為1月7日公布之5個月大女嬰。個案於去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染。

女嬰經急診搶救，雖然恢復生命跡象，收治加護病房，但已經有腦損現象，持續昏迷，只能仰賴升壓劑及呼吸器維生，且症狀都沒有好轉，經過近2週救治，不幸於1月12日病逝，後續仍待司法相驗。

疾管署副署長莊人祥指出，國內腸病毒疫情近2週有上升趨勢，但與往年相比仍屬低點，現階段未進入流行期，卻已有重症出現，這都是警訊，民眾應多加留意。

莊人祥提醒，預計今年春季腸病毒疫情可能會流行，主要是因為近3年幾乎沒有流行，2至3歲小孩都沒有感染過，有免疫負債問題，是否出現大流行仍待觀察。

疾管署說明，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。

腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播，春節期間，應避免攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

疾管署再次提醒民眾，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時之黃金治療時間，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會，並請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等，一旦出現上述病徵，請務必立即送至大醫院接受適當治療，掌握治療的黃金時間。

疾管署呼籲，確實做好手部衛生，不管大人小孩都應養成良好的個人衛生習慣，尤其需注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，且無法取代濕洗手，就算天氣冷，仍應確實以肥皂或洗手乳依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手。

春節期間，民眾拜年、探訪親友及出外遊玩的機會增加，如果有身體不適的狀況，應儘速就醫，並在家好好休息，儘量減少前述交誼活動，以利身體儘快恢復健康。

日常也應落實環境清潔與消毒以降低病毒傳播的機會，可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升漂白水）進行一般環境消毒。

台灣腸病毒疫情升溫！2、3歲幼童免疫負債恐重症 30多歲罕見出現重症加護治療中