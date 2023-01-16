連戰回憶錄17日出版 內容呼籲中共正視中華民國及兩岸分治事實

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）「連戰回憶錄」17日出版，內容撰寫歷時15年，一共45萬字。當中強調中共與台灣政治互信並開啟政治對話，也呼籲對方正視1949年後、兩岸分治以來中華民國政府存在的政治現實。

根據博客來書籍內容簡介，連戰回憶錄紀錄前副總統連戰的人生閱歷及從政經驗，寫作逾十五年，更收錄超過120張圖片。內容分上下兩冊，包括連戰50年多來為兩岸和平奔走詳實紀錄，並以第一手資料還原連胡會、連習會歷史現場。

此外，連戰回憶錄也收錄「破冰之旅」北大演講等重要演講全文，天下文化事業群創辦人高希均表示，這提供了國共兩黨六十年來首次正式對話的背景、現場及未來交流的可能。此書也收錄2004年「319選前之夜」原先預備講稿，是為首度對外公開。

值得注意的是，書中同時披露連戰對兩岸關係的最新見解。連戰在書中表示，他始終認為兩岸不能迴避政治問題，這是執政者的責任。他認為兩岸問題是綜合性與歷史性的問題，儘管現階段兩岸經濟問題很重要，但是不能迴避政治問題。連戰呼籲北京，必須務實正視1949年後，兩岸分治以來中華民國政府存在的政治現實，這是翻不過的一頁。

中央社報導，連戰在書中強調，想把兩岸政治與經濟問題完全分開，是不可能的事，必須務實面對。唯有在此政治互信下，政治對話才能開展，才能開創新的未來。

此外，連戰也表示，將來兩岸面臨的和平協議中的重大課題，例如「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」，以及「對待中華民國存在的事實」等等，這些都應在條件成熟的情況下，逐步展開對話與協商，這才是真正掌握兩岸發展所預期的最重大戰略目標。

另外，連戰特別提到319槍擊案的調查。他指出，槍擊案發生後，陳水扁可以自己走路進入醫院，回到台北可以聽取國安局簡報，接見邱義仁（時任總統府秘書長），卻婉拒競選對手的探視慰問。

不只如此，連戰還提到，當時中選會的競選活動時間規定到晚上10時截止，但陳水扁、呂秀蓮的電視談話，卻於半夜在全國電子媒體上全力放送，並封鎖陳水扁「並不嚴重」的病情，在陳水扁失蹤的9個多小時，故弄玄虛，讓外界揣測，並任令各地造謠生非。

連戰表示，3月19日晚間，他在競選總部召開中外記者會嚴厲譴責槍擊案，但記者會中，媒體不斷追問槍擊對選舉影響程度，以及槍擊真相的調查，他心中對選情是感到有股陰影。

以下為書籍目錄內容

| 第一部 | 根繫兩岸

第一章 追憶連氏先祖

永昌公：見證台南糖業發展史

連雅堂：三百年來無此作的《臺灣通史》

連震東：為戰時遷都投筆從戎

趙蘭坤：跨越世紀和海峽的堅毅女性

方聲恒伉儷：一生獻身教育

第二章 在不斷的變化中學習

動盪不安的小學時期

拾級而上的中學時期

奠定堅固礎石的大學時期

負笈海外的研究所時期

第三章 種下返國服務的種子

在美初執教鞭

響應學人歸國

國防研究院的文武訓練



| 第二部 | 從政之道

第四章 全力以赴拚交通

第一把火：台北市區鐵路地下化開動

第二把火：積極推動權宜船舶歸籍

第三把火：推動航空事業的全球航線

與美日氣象預測能力並肩

化解劫機及斷航險情

第五章 為國發聲的外交生涯

「務實外交」創歷史突破

「彈性外交」爭取邦交

「多邊外交」爭取重返國際組織

叩開墨、捷往來之門

鞏固中南美洲邦誼

三訪教廷

抗議聲下的冰島行

迎來馬其頓建交曙光

首訪日本收獲見聞

第六章 省政工作展抱負

迎接台灣民主化的躍進

傾聽各地鄉親心聲

促進農業「三生」

推展省道建設

行政中立，藍綠無差別待遇

成立專責的山胞行政單位

建設水利，滿足民生需求

第七章 執掌閣揆不負眾望

破天荒的資格審查

邁向高額大眾消費時代

涵蓋九大類的十二項建設

全民健保，台灣之光

刻不容緩的眷村改建

電信三法助市場自由化

亞太營運中心計畫壯志未酬

反中加劇兩岸分歧

第八章 內憂外患下的副總統大任

十八套劇本因應兩岸變局

續任行政院長

國發會凍省決議

白案遭同僚落井下石

九二一大地震

跨國界愛心紛至沓來

災民居住與安置首當其衝

災後民怨成眾矢之的

第九章 臨危受命接任黨主席

省籍引發選戰雙重失血

打造監督政府的智庫

一例一休造成三輸

全民政府的神話

恢弘志氣的美加行

訪歐美，提高國民黨國際能見度

全美記者俱樂部發表演講

台灣受邀白宮晚宴第一人

出席連扁會卻遭突襲

「護憲救台灣，讓全民心安」

國民黨黨主席首度黨員直選

重新擦亮國民黨招牌

倡議政黨協商會議

藍軍攜手排除萬難

農漁會上街大遊行

藍綠激戰「公投綁大選」

北高市長選舉結果大不同

第十章 民主蒙塵

當子彈劃傷台灣的民主

兩次探視皆遭拒

疑雲密佈的案發現場

群情激昂求真相

美國暫緩發出賀電

景福門前抗議規模升級

缺乏經費的真調會

國安機制非法啟動

利用國安操弄選情

以狹義見解認定不實票數

國安局抗拒調查

當司法失去人民的信任



| 第三部 | 破冰之旅

第十一章 尋求兩岸和平

兩岸交流有助相互了解

6P創造三贏

戒急用忍導致鎖國窘況

兩岸發展關鍵在「人」

兩岸春節包機成功啟航

行前的動員與籌備

來自中國官方的正式邀請

出訪行程的安排及其意義

幕僚作業是成敗關鍵

目標清晰的出訪行程

國際媒體爭相報導

第十二章 二○○五年破冰之旅

首站南京：相隔六十年的重逢

第二站北京：代母返校訴情懷

第三站西安：慎終追遠尋根源

最後一站上海：深入闡述兩岸共同市場概念

二度登陸代母探親



| 第四部 | 永平之路

第十三章 兩岸新模式─國共論壇

第一屆國共經貿論壇

第二屆兩岸農業合作論壇

第三屆兩岸經貿文化論壇

第四屆兩岸經貿文化論壇

第十四章 關鍵性兩岸對談

二○一三年第一次連習會

二○一三年連胡會

二○一四年第二次連習會

二○一五年第三次連習會

二○一八年第四次連習會

第十五章 APEC五次會議

二○○八年祕魯會議

二○○九年新加坡會議

二○一○年日本會議

二○一一年美國會議

二○一二年俄羅斯會議

終章 兩岸應該推動政治對話追求最終和平

跋

附錄 精彩演講稿七篇

美中政策基金會及華府全國記者協會合辦之午餐會演講全文

北京大學演講全文

中國同盟會新加坡分會一百週年活動演講全文

主持第十六次全國代表大會開幕致詞稿

三一九選前之夜預定講話參考稿

接受香港中文大學榮譽法學博士專題演講全文

芝加哥大學專題演講全文