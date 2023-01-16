年終獎金怎麼存？ 快來北富銀「兔來運轉好利發」

辛苦工作一整年，所有領薪族最期待的年終獎金即將揭曉， 根據人力銀行公布2022年台灣企業年終獎金調查報告，將近96 %的企業今年會發年終獎金，獎金平均為1.33個月。 為了幫助大家把年終獎金放大，台北富邦銀行推出「 兔來運轉好利發」專案， 提供台幣和美元優利定存以及數位帳戶存款優惠， 透過輕鬆簡便的儲蓄計畫，讓年終獎金發揮最大效益。

針對年終獎金儲蓄需求，北富銀即日起至2月24日止，推出「 兔來運轉好利發」限時定存優惠專案，提供新台幣12個月定存年息 1.58%之優惠，單筆最低新台幣1萬元之新資金匯入， 即可至分行臨櫃辦理定存；在外幣方面，北富銀則提供3個月年息4 .88%、6個月年息4.78%、12個月年息4.68%之美元 優利定存，單筆最低1千美元起存，民眾可從行動銀行「美元優利」 專區以新台幣換匯，若是選擇在分行臨櫃辦理， 則僅限於自其他金融機構匯入之新資金。

根據金管會統計，截至2022年第3季，國內數位帳戶數已突破1 ,385萬戶，較2021年同期成長47%。 針對國人使用數位帳戶需求日益增加，北富銀「奈米存」 數位帳戶也提供存款優惠，即日起至2023年6月底前新開立的「 奈米存」數位帳戶，就可享有180天年息2%台幣高利活儲， 優惠限額新台幣10萬元，而美元活存方面也可享180天1萬美元 內適用3個月期定存牌告利率之優惠（1月10日牌告利率為3. 1%），超過優惠限額的部分則適用牌告利率。

為了推廣數位金融及擴大數位客群， 今年底前北富銀更提供數位帳戶每月最高10次跨行提款轉帳之優惠 ，包含8次跨行轉帳免手續費、2次跨行提款免手續費， 方便用戶使用數位帳戶進行資金調度。

北富銀表示，由於2022年全球經濟局勢皆受到高通膨的影響， 投資方面需要更縝密的判斷與佈局， 建議民眾在年終獎金的理財上應採取「先求穩再求高」的策略， 善用銀行提供的優利定存及數位帳戶存款優惠，加強儲蓄、紥穩基礎 ，當好的投資機會出現時，才有銀彈轉守為攻，靈活累積資產。