Hami書城XR未來書展開跑　春節期間1.8萬份紅包大FUN送

行動閱讀正夯！備受廣大行動用戶所喜愛的中華電信Hami書城特別打造線上「XR未來書展」，提供用戶多元的沉浸式閱讀體驗，用戶可透過手機App或網頁進入延展實境的線上未來書展，並選定代表自己的虛擬人物，即可於虛擬場館中觀看多款精選暢銷電子書影音介紹或內容簡介，包括文壇巨匠亨利‧詹姆斯的經典之作《波士頓人》、創辦雲門舞集的國際級藝術大師林懷民《激流與倒影》等，彷彿置身於實體展覽！活動期間入場Hami書城「XR未來書展」即可獲得免費體驗「月讀包15天」入場禮或購書金100元，即刻體驗線上逛展的樂趣趁現在！
「XR未來書展」於2023年1月16日中午12:00起至2月7日開跑，前10位搶先上線入場並完成登記者還可獲得「2023台北國際書展門票」，且期間內於Hami書城官網購買電子書消費滿千元，還獲參加千元禮券抽獎資格，快一同徜徉在閱讀的魅力之中！為了陪讀者一起過好年，春節期間Hami書城App將祭出1萬8千份的兔年紅包，有機會帶走Hami Point、購書金、電子書兌換券等超值好康，數量有限送完為止。
新的一年錢兔賜書，中華電信Hami書城最受喜愛的「月讀包」在新春佳節為讀者準備限時免費暢讀好書：後疫情時代最詳實的《東京攻略完全制霸2023~2024》、財經界頂尖思想家傑出之作《投資的奧義》等多本精選好書等你來挖掘！「Hami月讀包」囊括新聞時事的自由、中時、聯合等各大報紙、經濟商業趨勢的哈佛商業評論、經理人、商業周刊等理財雜誌到流行新知快訊美麗佳人、ELLE、BAZAAR等，豐富而有層次的內容將提供用戶非同凡響的樂趣。
此外，台北國際書展於2023年1月31日至2月5日登場，Hami書城攜手時報出版社，於活動期間完成現場指定任務即可獲得限量Hami書城月讀包30天免費體驗、百元購書優惠券乙張，邀請所有民眾踴躍參加暢遊書海，搶先體驗台灣科技未來世界。