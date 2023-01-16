Hami書城XR未來書展開跑　春節期間1.8萬份紅包大FUN送

行動閱讀正夯！ 備受廣大行動用戶所喜愛的中華電信Hami書城特別打造線上「 XR未來書展」，提供用戶多元的沉浸式閱讀體驗， 用戶可透過手機App或網頁進入延展實境的線上未來書展， 並選定代表自己的虛擬人物， 即可於虛擬場館中觀看多款精選暢銷電子書影音介紹或內容簡介， 包括文壇巨匠亨利‧詹姆斯的經典之作《波士頓人》、 創辦雲門舞集的國際級藝術大師林懷民《激流與倒影》等， 彷彿置身於實體展覽！活動期間入場Hami書城「XR未來書展」 即可獲得免費體驗「月讀包15天」入場禮或購書金100元，即刻體驗線上逛展的樂趣趁現在！

「XR未來書展」於2023年1月16日中午12: 00起至2月7日開跑， 前10位搶先上線入場並完成登記者還可獲得「 2023台北國際書展門票」， 且期間內於Hami書城官網購買電子書消費滿千元， 還獲參加千元禮券抽獎資格， 快一同徜徉在閱讀的魅力之中！為了陪讀者一起過好年，春節期間H ami書城App將祭出1萬8千份的兔年紅包，有機會帶走Ham i Point、購書金、電子書兌換券等超值好康，數量有限送完為止。

新的一年錢兔賜書，中華電信Hami書城最受喜愛的「月讀包」 在新春佳節為讀者準備限時免費暢讀好書：後疫情時代最詳實的《 東京攻略完全制霸2023~2024》、 財經界頂尖思想家傑出之作《投資的奧義》 等多本精選好書等你來挖掘！「Hami月讀包」 囊括新聞時事的自由、中時、聯合等各大報紙、 經濟商業趨勢的哈佛商業評論、經理人、 商業周刊等理財雜誌到流行新知快訊美麗佳人、ELLE、 BAZAAR等，豐富而有層次的內容將提供用戶非同凡響的樂趣。

此外，台北國際書展於2023年1月31日至2月5日登場， Hami書城攜手時報出版社， 於活動期間完成現場指定任務即可獲得限量Hami書城月讀包30 天免費體驗、百元購書優惠券乙張， 邀請所有民眾踴躍參加暢遊書海，搶先體驗台灣科技未來世界。