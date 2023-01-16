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台灣東森購物4月接手誠品　拿下台北車站K區地下街經營權

台北車站K區有5000坪空間，每年平均進出達4000萬人次，疫情前台北車站K區一年營收新台幣6億元，疫情3年期間平均一年營收約4億元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/16 18:04
去年誠品傳出將提前解約擬撤出台北車站K區地下街。台北市市場處 111年6月9日表示，誠品若提前終止租約，將不能參與K區地下街下一次招標。圖...

去年誠品傳出將提前解約擬撤出台北車站K區地下街。台北市市場處 111年6月9日表示，誠品若提前終止租約，將不能參與K區地下街下一次招標。圖...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）疫情過後，東森購物積極轉向耕耘實體商場，今天（16日) 宣布4月起將接手誠品，取得台北車站K區地下街的經營權，承諾投入更多複合功能，包括年輕學生練舞空間及評估外籍移工聚會空間。

台灣東森購物4月接手誠品　拿下台北車站K區地下街經營權

台北車站K區有5000坪空間，每年平均進出達4000萬人次，東森購物16日宣布將接手誠品(下圖, 中央社檔案照片) ，取得台北車站K區地下街的經營權。（上圖由東森提供）中央社

台灣東森購物4月接手誠品　拿下台北車站K區地下街經營權

台北車站K區有5000坪空間，每年平均進出達4000萬人次，疫情前台北車站K區一年營收新台幣6億元，疫情3年期間平均一年營收約4億元。

東森購物今天發布新聞稿宣布，預計4月1日接手台北車站K區經營，除既有美食廠商外，還將投入更多複合功能，著眼台北車站K區經常有許多年輕學子在現場排練舞蹈及舉辦活動，東森購物承諾，取得經營權後也將提供更多活動及服務滿足年輕學生展現青春活力的空間，並將評估提供外籍移工固定聚會的友善空間。

東森購物也表示，將積極爭取各地車站、醫院各式美食廣場及高速公路休息站等營運機會。

中央社引述東森集團總裁王令麟表示，過去連續3年的疫情，對零售市場產生巨大影響，東森快速轉入線下事業，東森廣場已看到好成績，2023年東森集團要大舉邁向線下，同時獲取新客，做出領先市場的各種OMO商業模式 (編按: OMO=Online merge Offline 即「線上線下融合」或「虛實融合」)。

K區地下街小檔案

台北車站K區地下街（原稱：台北新世界購物中心，Taipei New World Shopping Center）是一處位於台北市台北車站站前廣場地下的商場集合，其主館位於台北車站的地下街K區。原由爭鮮承租營運，命名為「台北新世界購物中心」，於2005年開幕。

2010年，爭鮮退出營運，改由誠品生活接手取得經營權，更名為「誠品站前店」（誠品台北站前商場），並重新裝潢商場，於2011年5月4日正式開幕

台灣東森購物4月接手誠品　拿下台北車站K區地下街經營權

圖/中央社檔案照片
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商業模式
東森購物
台北車站
K區
虛實融合

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