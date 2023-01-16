Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北市第114~120家公托聯合啟用！侯友宜：政見達標　邁入新里程碑

By 台灣英文新聞
2023/01/16 17:44
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

新北市公托政策全國領頭羊，在朱立倫市長任內開創、2任完成60家；侯友宜4年前競選市長時提出「公托翻倍成長」，終於達標完成。新北市社會局16日在市府6樓大禮堂舉行第114-120家公托聯合開幕，除搭建時光走廊外，並將公托實況搬到現場，產官學各界回顧公托中心自草創受到些許質疑，到目前成為家長的最愛，必須報名抽籤，見證新北公托的實力和品質。侯友宜說，這是一個里程碑，未來仍會利用公益回饋空間、社會住宅及工業區立體化，持續成立公托。

社會局長張錦麗表示，新啟用的板橋莊敬、中和自強國中、中和民有、中和佳和、蘆洲懷恩、新店行政園區及林口東湖等7家公托中心分別收托25-60名0-2歲嬰幼兒，合計可收托295名額，已從去年12月30日上午10時起開放網路報名，報名至2023年2月15日下午5時，屆時如登記人數超過收托名額，將於2月17日上午10時辦理公開抽籤，並於同日下午2時公告。

承辦第4家新板公托、這次也承辦板橋莊敬公托的社團法人台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純表示，2011年要成立新板前，由於該地點位於號稱六星級的社區內，管委會對於要設立公共托育有些疑慮，她和社會局托育科長、股長還被請去管委會報告，但後來完成順利運作，公托竟成為該社區參加優良大廈評比的加分項目。她肯定新北的公托政策成功是在於堅持品質和服務責任，包含首長的堅持和托育老師的責任感等。

侯友宜表示，從第1家汐止忠厚啟用至今12年，新北市完成120家，也帶動私立托嬰中心和居家托育，345處托嬰(公托120、私托225)，6,867居家托育，使新北家外托育率從12年前8%成長為42%，遠高於全國平均，也超越OECD國家（經濟合作暨發展組織）的標準。透過擴大家外托育，提高托育補助，降低女性家庭照顧負荷，促進女性進入就業職場；此外，也鼓勵男性投入托育行列，照顧孩子的專業不分性別。

侯友宜說，公托倍增是他競選市長的政見，帶給社會局同仁壓力，她特別感謝前後任局長李麗圳、張錦麗；也感謝所有投入的民間團體私公協力、托育人員的專業化，尤其在場的輔大兒家系主任陳若琳等教授的協助；120家不是結束，未來仍會持續運用公益回饋空間及工業區立體化成立。

為增進家長掌握公托相關訊息，歡迎上社會局網站、新北育兒資訊網或「友善公托、幸福新北」Fb查詢。

更新時間 : 2023-01-16 21:35 GMT+08:00

最受歡迎

台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
【更新】台灣民進黨主席補選1/15投開票、北市投票率14.59%　賴清德借將布局黨務
【更新】台灣民進黨主席補選1/15投開票、北市投票率14.59%　賴清德借將布局黨務
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【更新】「以為是爆炸」台灣桃園楊梅規模3.2地震　氣象局：震央在湖口斷層邊緣
【更新】「以為是爆炸」台灣桃園楊梅規模3.2地震　氣象局：震央在湖口斷層邊緣