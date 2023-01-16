新北市第114~120家公托聯合啟用！侯友宜：政見達標　邁入新里程碑

新北市公托政策全國領頭羊，在朱立倫市長任內開創、 2任完成60家；侯友宜4年前競選市長時提出「公托翻倍成長」， 終於達標完成。 新北市社會局16日在市府6樓大禮堂舉行第114- 120家公托聯合開幕，除搭建時光走廊外， 並將公托實況搬到現場， 產官學各界回顧公托中心自草創受到些許質疑， 到目前成為家長的最愛，必須報名抽籤， 見證新北公托的實力和品質。侯友宜說，這是一個里程碑， 未來仍會利用公益回饋空間、社會住宅及工業區立體化， 持續成立公托。

社會局長張錦麗表示，新啟用的板橋莊敬、中和自強國中、 中和民有、中和佳和、蘆洲懷恩、 新店行政園區及林口東湖等7家公托中心分別收托25-60名0- 2歲嬰幼兒，合計可收托295名額， 已從去年12月30日上午10時起開放網路報名， 報名至2023年2月15日下午5時， 屆時如登記人數超過收托名額， 將於2月17日上午10時辦理公開抽籤，並於同日下午2時公告。

承辦第4家新板公托、 這次也承辦板橋莊敬公托的社團法人台灣幼兒早期教育協會理事長劉 百純表示，2011年要成立新板前， 由於該地點位於號稱六星級的社區內， 管委會對於要設立公共托育有些疑慮，她和社會局托育科長、 股長還被請去管委會報告，但後來完成順利運作， 公托竟成為該社區參加優良大廈評比的加分項目。 她肯定新北的公托政策成功是在於堅持品質和服務責任， 包含首長的堅持和托育老師的責任感等。

侯友宜表示，從第1家汐止忠厚啟用至今12年， 新北市完成120家，也帶動私立托嬰中心和居家托育， 345處托嬰(公托120、私托225)，6,867居家托育， 使新北家外托育率從12年前8%成長為42%，遠高於全國平均， 也超越OECD國家（經濟合作暨發展組織）的標準。 透過擴大家外托育，提高托育補助，降低女性家庭照顧負荷， 促進女性進入就業職場；此外，也鼓勵男性投入托育行列， 照顧孩子的專業不分性別。

侯友宜說，公托倍增是他競選市長的政見，帶給社會局同仁壓力， 她特別感謝前後任局長李麗圳、張錦麗； 也感謝所有投入的民間團體私公協力、托育人員的專業化， 尤其在場的輔大兒家系主任陳若琳等教授的協助； 120家不是結束， 未來仍會持續運用公益回饋空間及工業區立體化成立。

為增進家長掌握公托相關訊息，歡迎上社會局網站、 新北育兒資訊網或「友善公托、幸福新北」Fb查詢。