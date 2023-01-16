陽明山箭竹筍產季將至　採筍證即日起開放申辦

陽明山箭竹筍產季將至，新北市農業局表示即日起至9 月30日，淡水、三芝、石門、金山、 萬里區內符合採摘箭竹筍資格的農民， 向該市各區公所提出採筍證申請經核可後，可於2月15日至4月1 5日、8月1日至9月30日開放採筍期採集。

箭竹筍屬禾本科多年生作物，分布在台灣中高海拔300-1200 公尺間山區，北部則集中在環大屯山系四周，產期有春、秋2季。 箭竹筍口感良好，除纖維質、蛋白質、水分外，更富含鈣質、 鐵質以及維生素A、C，是相當受歡迎的健康食材， 陽明山當地農友採筍販售已有相當久遠的歷史， 大多販售給在地餐廳，或在農曆春節前後於市區攤販販售， 若想一嚐箭竹筍的美味，不妨於產期尋訪當地傳統市場採購。

為保護自然資源，陽明山國家公園於1987年核定「 陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」 規範採筍作業。申請採筍者應具有農民身分， 且農地位於陽明山國家公園範圍內或設籍於該市淡水區（水源里、 樹興里）、三芝區（興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、 乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區（磺潭里、雙興里、 溪底里）等12個里，符合前述資格的農民、其配偶及年滿18歲直 系親屬，皆可向各區公所提出採筍證申請，惟每戶不得超過四人。 採筍證有效期間為2年，限本人使用， 採筍時應隨時攜帶並接受查驗，不得轉讓或租借，違者取消資格3年 。持有採筍證者，可在每年開放兩期的採筍期間， 於陽明山國家公園一般管制區及特別景觀區內採集箭竹筍，第一期自 2月15日至4月15日，第二期自8月1日至9月30日。

新北市農業局長李玟也特別提醒各位農友， 陽明山國家公園內有不少潛在危險地區，尤其去年「 陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」 再次修改，除原可採集的一般管制區外， 再開放可至特別景觀區採摘箭竹筍，農友採筍時要注意自身安全， 切勿獨自前往較不熟悉地區以免發生意外，快樂採筍，平安回家。

(照片來源：新北市政府農業局提供)