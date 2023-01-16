全國唯一獲原住民族語言推廣獎　新北族語教師傳承15年

原住民族委員會辦理「112年獎勵原住民族語言發展 實施計畫」，日前公布獲獎名單， 新北市原住民族語教學支援工作人員風英輝老師， 榮獲原住民族語言推廣獎，全國唯一得獎的原住民族語教師。

教育局長張明文表示，新北市原住民學生多達1萬人， 為推展原住民族語文及文化，領先全國首創族語教師認證輔導班， 網羅族語教學人才，輔導其通過認證成為合格族語教師， 並透過師徒制的傳承， 由資深族語老師定期協助初任或具教學需求之族語老師， 提供課程設計、教學方式、班級經營與學生輔導等諮詢； 也定期辦理在職增能及回流研習， 提供族語教師現場教學能力與教學新知。 新北更全國首創資深族語教師獎勵制度， 鼓勵資深優良族語教師持續留在新北市服務，造福孩子。

榮獲原住民族委員會「原住民族語言推廣獎」 唯一的原住民族語教師風英輝老師表示， 投入族語教學工作已經邁入第15年， 有感賽夏族語已經面臨了瀕危存亡之際，3年前將原本經營的公司停 業，擔任全職族語教師。族語教學過程，多次因為經濟考量， 曾經想離開學校重回自己經營的事業， 但是都會區賽夏族語老師只有他一人， 學生家長也表達希望能繼續指導他們的孩子， 因為不忍心看到有心想學族語的族人面臨找不到老師的窘境， 毅然決然放棄自己的事業，繼續肩負族語及文化傳承的使命。

「輕鬆學族語，快樂說族語」是風英輝老師的教學理念， 為了提升學生學習族語的興趣， 課堂上風老師會帶入文化介紹或歌謠來引起學生的學習動機， 並善用網路遊戲來進行教學評量，讓學生快樂的學習。風老師也說， 學生學習族語就必須要有說族語的舞台， 因此鼓勵學生參與各項族語語文競賽， 學生常常會擔心無法勝過部落的孩子，但在風老師的鼓勵與陪伴下， 很多學生拿下全國賽第一名或特優的佳績， 也有學生在族語認證的成績拿到榜首。 看到都會區孩子不再害怕說族語，更熱愛並認同自己的族語， 是風老師教學上最大的驕傲。為了精進自己的教學知能， 風老師不僅至清華大學進修研究所，更參與中學師資培育課程， 想為族語教學盡更大的心力。

新北市原住民輔導團總召高淑真校長表示， 風老師專精於原住民教學示例的編寫，曾參與2021年、2022年教 育部辦理的原住民族優良教案甄選，榮獲甲等的佳績， 因此邀請風老師在輔導團擔任族語教學課程推動小組長，統籌16族 「唱歌謠學族語」教學影片拍攝，並協助開發原住民教學課程模組。 原教中心高秀玉主任提到，初識風英輝老師時， 風老當時還在經營自己的事業，但為了都會區的賽夏族孩子， 開車往返2小時的路程只為給1位學生上1節族語課， 時間與交通成本遠高於鐘點費，但風老師依然甘之如飴， 只因他希望賽夏族的孩子能認同自己的語言與文化。

教育局表示，111學年度新北市原住民族語課程總開設班數超過2 ,000班，開課率已逾9成， 感謝所有優秀的原住民族語教學支援工作人員長期付出， 才能有如此豐碩的成果，讓原住民學子能夠學習母語， 傳承原民文化； 期待未來能透過培力計畫落實族語教師的教學深化與經驗傳承， 讓新北的原力崛起，進而將原住民族文化讓全民認識與瞭解， 達到全民原教。

風英輝老師(左)榮獲新北市110年資深優秀族語教師。(照片由新北市教育局提供)