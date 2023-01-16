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台北市春節23家醫院急診不打祥　新冠疫苗47期、48期預約接種照常

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/16 17:30
臺北市衛生局表示，農曆春節期間，台大等23家急救責任醫院全數照常開設急診，COVID-19疫苗也會持續開放預約及接種。

臺北市衛生局表示，農曆春節期間，台大等23家急救責任醫院全數照常開設急診，COVID-19疫苗也會持續開放預約及接種。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）春節連假期間想打疫苗、生病了該怎麼辦？臺北市衛生局今（16）日表示，20日至29日期間，台大等23家急救責任醫院全數照常開設急診，但是一般門診及視訊診療多有調整，而COVID-19疫苗則會持續開放預約及接種。

北市衛生局表示，連假期間，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診；一般門診部分，多數醫院在21日至25日有調整，26日後逐步恢復正常開診。

防疫/視訊門診及社區藥局服務方面，COVID-19口服抗病毒藥物機構服務均有調整，多數機構於22日至25日停止服務， 26日後逐步恢復提供服務。

  • 春節期間開設急診醫院：
    長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院
    國防醫學院三軍總醫院松山分院
    基督復臨安息日會醫療財團法人台安醫院
    博仁綜合醫院
    台北醫學大學附設醫院
    台北市立聯合醫院松德院區
    國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院
    中山醫療社團法人中山醫院
    中心診所醫療財團法人中心綜合醫院
    國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
    宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院
    台北市立聯合醫院仁愛院區
    台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
    台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院
    國立台灣大學醫學院附設醫院
    國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院
    台北市立聯合醫院和平院區
    台北市立聯合醫院婦幼院區
    台北市立聯合醫院中興院區
    台北市立聯合醫院忠孝院區
    西園醫療社團法人西園醫院
    台北市立萬芳醫院
    國防醫學院三軍總醫院附設民眾診療服務處
    新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
    台北市立聯合醫院陽明院區
    台北榮民總醫院
    振興醫療財團法人振興醫院
    醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
    三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處

至於疫苗接種服務，於北市衛生局官方網站上，每週二到週五照常提供COVID-19疫苗接種預約服務資訊，倘來不及於平台預約，亦可透過醫院特別門診預約接種疫苗。

衛生所表示，北市預約平台47期、48期提供超過10萬名額，，民眾可多加利用，詳細資訊如下：

  • 1月17至20日開放47期預約(接種日期1月23至29日)-提供逾2萬2,000個名額：
    疫苗種類：幼兒BNT(滿6個月-4歲)、BNT(滿12歲以上)、Novavax(滿12歲以上)、兒童莫德納次世代BA.4/5(滿6歲-11歲，限追加劑)、莫德納次世代BA.4/5(滿12歲以上，限追加劑)。
    合約醫院特別門診包括臺大醫院、萬芳醫院、西園醫院、臺北市立聯合醫院和平院區、婦幼院區及中興院區，提供超過6,000名額接種服務，1月23至29日如有幼兒莫德納(滿6個月-5歲)、兒童BNT(滿5歲-11歲)、兒童莫德納(滿6歲-11歲)疫苗接種需求之民眾，可至臺大醫院及聯醫婦幼特別門診預約掛號，或於第48期平台預約接種。
  • 1月24至27日開放48期預約(接種日期1月30日至2月5日)-提供逾7萬7,000個名額：
    疫苗種類：幼兒BNT(滿6個月-4歲)、幼兒莫德納(滿6個月-5歲)、兒童BNT(滿5歲-11歲)、兒童莫德納(滿6歲-11歲)、BNT(滿12歲以上)、Novavax(滿12歲以上)、兒童莫德納次世代BA.4/5(滿6歲-11歲，限追加劑)、莫德納次世代BA.4/5(滿12歲以上，限追加劑)。另合約醫院特別門診亦有超過2萬3,000名額提供接種服務。

醫院特別門診由各院網站預約接種，門診資訊可參閱臺北市防疫專區疫苗接種訊息。

北市衛生局提醒，前往接種時應攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

台北市春節23家醫院急診不打祥　新冠疫苗47期、48期預約接種照常

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