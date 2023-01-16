集保結算所eSMART推出新服務　促進基金市場數位發展

集保結算所為打造參加人數位作業環境，建置「eSMART數位帳簿劃撥平台」，2021年12月率先提供保管機構代理其外資客戶，向證券商申請開設保管劃撥帳戶電子化服務。2022年更擴大服務場景，新增提供投信事業向保管機構及證券商申請開設基金保管劃撥帳戶之線上申請、電子簽章、文件電子傳遞及保管等服務，並於2022年12月26日上線實施。

目前國內投信每年募集超過60檔之證券投資信託基金，在基金募集成立後，皆須向基金保管銀行開戶，屬投資國內市場之基金並需向多家證券商辦理開戶。有鑑於現行投信事業、基金保管銀行及證券商間辦理基金開戶相關作業，係採人工遞送開戶文件、書面審件、用印及紙本保存方式辦理，為促進基金市場數位發展，發揮平台服務綜效，集保結算所以數位化的服務思維，續於eSMART平台打造「投信基金開戶電子化服務」，以提升業者辦理基金開戶作業效率。

集保結算所總經理陳德鄉表示，eSMART投信基金開戶及相關電子化服務上線後，投信事業得透過平台之數位處理機制，以電子化方式傳遞相關開戶資料予多家對應機構，減少過去點對點人工傳遞書面資料及重複印製申請書表之作業成本，達到資料不落地之安全作業環境，並藉由憑證電子簽章確認完成相關作業，及以電子化方式保存流程軌跡及文件，兼顧文件效力及實踐綠色永續之社會責任，期待未來業者辦理基金開戶及基本資料異動等相關作業可以多加運用。

集保結算所長期耕耘基金市場服務，新的年度將於厚實的基礎上，持續拓展基金市場的各個領域，包含境內基金集中清算平台、基金投資教育及普惠金融實踐等多元面向，發揮市場樞紐的服務能量，成就完善的基金市場服務生態系。