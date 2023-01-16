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台北喜來登大飯店迎兔年 豪禮獎不停 住宿+1元再送自助早餐

By 台灣英文新聞
2023/01/16 17:25
圖／台北喜來登
圖／台北喜來登

圖／台北喜來登

圖／台北喜來登

全民發6千現金預計年後入袋，台北喜來登大飯店搶先讓民眾年前領紅包，推出過年最愛的刮刮樂活動，住宿飯店的賓客只要以66元即可加購刮刮卡乙張，張張有獎外還有機會以小博大抽中「當日房費全免」、「萬元住宿券」以及多款現金回饋好禮，總獎項價值高達150萬元，於1月20日起正式開賣，限量1,000張名額。

新年期間台北喜來登也推出「+1元送早餐」住宿專案，2月27日前入住最低每晚4,799元的價格，再加「1元」即可享受兩客自助早餐，每客原價770元的早餐等於現賺1,539元。從現點現做的歐姆蛋、銷魂滷肉飯、熱騰騰的台南擔仔麵、台式鹹粥與小菜、新鮮沙拉與每日出爐麵包，更不容錯過蛋香濃郁的現作法式吐司，滿足饕客晨光味蕾。

長達十天的農曆年節，想彈性安排出遊假期，台北喜來登專為親子家庭推出「晚鳥優惠」，讓消費者最後一刻也不必擔心找不到住宿。1月19日農曆春節前預訂「迎春雙喜」住宿方案，直接享受最優惠房價含雙人自助早餐、再疊加晚鳥房價88折外，加碼贈12歲以下大童自助早餐，每人每晚最低1,842元起，入住檔期可至2月28日止。

新春限定返場、賣破萬晚的人氣專案「三十而已」即日起限定開賣只到1月30日，早上9點入住、隔日下午3點退房住滿30小時，全天候Lounge享用精緻小點、咖啡、飲料暢享，每天下午5點至8點還有「Happy Hour無限暢飲」，超過25款的紅白酒、氣泡酒、啤酒、雞尾酒等喝到飽，大廚現切香料烤雞、現煮擔仔麵、義大利麵、日式散壽司等美食無限享用，不用擔心酒駕、微醺度假再享Buffet早餐，每人每晚3,200元起。

更新時間 : 2023-01-16 21:34 GMT+08:00

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