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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超890.15億元

買超聯電12.80萬張最多，另賣超華通2.14萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/01/16 17:24

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/1/9~2023/1/13）外資在集中市場總買進金額為3,426.98億元，總賣出金額為2,536.83億元，買超為890.15億元，另統計自2023年年初至1月13日止，外資總買進金額為5,432.77億元，總賣出金額為4,476.78億元，累計買超為955.99億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆8,094.86億元新台幣，占全體上市股票市值的40.56%，較1月6日的17兆8,413.96億元新台幣，增加9,680.90億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：聯電：買進203,025千股，賣出75,046千股，買超127,979千股；第二名：台積電：買進153,957千股，賣出57,285千股，買超96,672千股；第三名：新光金：買進97,144千股，賣出35,414千股，買超61,730千股。

證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：華通：買進9,142千股，賣出30,524千股，賣超21,382千股；第二名：陽明：買進25,468千股，賣出43,610千股，賣超18,142千股；第三名：鴻海：買進69,117千股，賣出83,448千股，賣超14,331千股。

更新時間 : 2023-01-16 21:34 GMT+08:00

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