邊境解封運毒恐回溫 東南亞被逮小命不保 台灣警政署籲國人勿以身試法

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）隨著各國邊境管制逐漸解封，警政署示警，國際販毒集團可能透過利誘方式，吸引旅客夾帶毒品走私，呼籲國人切勿為了小利，鋌而走險，後悔終身。

根據警政署，世界各國對於毒品犯罪無不強力打擊，國人運輸毒品出國一經查獲，遭處死刑、無期徒刑之重刑屢見不鮮。部分國家執法手段強烈，在緝捕過程中，遭外國執法單位擊斃之案例亦時有所聞，菲律賓及印尼曾對外宣示，毒犯拒捕可當場射殺，走私毒品風險可謂相當高。

截至2022年12月止，台灣人因涉毒品犯罪遭外國羈押人數共378人，其中遭判處死刑共38人，無期徒刑共62人。

警政署指，民眾出國人數大幅增加，協助帶出或帶入均屬運私毒品行為，呼籲國人切勿貪圖免費旅遊行程或數萬元小利益，就同意幫忙攜帶不明物品。

毒品犯罪為萬國公罪，我國已修法加重罪責。2020年 1 月 15 日公布修正毒品危害防制條例第 4 條，製造、運輸、販賣第二級毒品之罪責提高至10年以上有期徒刑，並提高各項罰金。

經統計，2021 年至2022 年 11 月，因製造、運輸、 販賣毒品而被判決有罪人數為 9,868 人，其中刑責為 5 年以上有期徒刑者合計 2,034 人（占 20.61％），判決 5 年以上有期徒刑比率，已從 2021 年 11.87%，明顯增加至 2022 年（1 月至 11 月）29.30%。