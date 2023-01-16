台北大巨蛋啟用前將做壓力測試　市長蔣萬安：邀成棒隊比賽並依使用意見調整

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長蔣萬安今天(16日) 視察大巨蛋表示，在正式啟用前的壓力測試，預計邀請成棒隊比賽，並透過球員反饋調整場地，首場正式比賽則以本土為主。

示意圖為台北市長蔣萬安（右3），1月14日到華中橋下萬大魚類批發市場，視察漁產供貨狀況，並向民眾拜年，祝福商家生意興隆。中央社

內政部於1月9日發出大巨蛋防火避難性能審查認可函，為達成盡速啟用大巨蛋的目標，蔣萬安與副市長李四川於今(16)日實際至現場視察大巨蛋工程進度。會後媒體聯訪問及施工後續及首場比賽等議題。

綜合北市府新聞稿與中央社報導，蔣萬安於現場除了確認座椅之外，也仔細觀察了投手丘及本壘的位置，他表示，有關大巨蛋目前的座椅顏色，現階段視察還是以淺色為主，會讓球的顏色在其中不明顯，對於球員在進行比賽時會有影響，雖觀眾觀賽時會遮住座椅，但不可能每場球賽的位子都坐滿，因此屆時聽取專家及球員的意見之後，會再請遠雄審慎評估，最重要的是依球員的角度來改善，以及讓比賽能順利進行。

另外有關座椅角度設計的問題，蔣萬安表示，座椅對應的角度還是要以能看到內野場為主，且牛棚旁的座位視線都被牛棚遮住，雖然廠商反映大巨蛋為多功能場館，若舉辦演唱會觀眾視線位置會在外野的位置，但蔣萬安認為，大巨蛋還是以舉辦運動賽事為主的場館，希望廠商可以站在球迷、球員的角度思考設計，並針對此處改善。

圖為大巨蛋外觀。(中央社111年5月31日照片)

此外蔣萬安也說，大巨蛋不只是台北市民，更是全國民眾非常關注、也期盼已久的場地，所以市府團隊在一上任馬上積極主動的跟內政部多次溝通，感謝內政部幫忙讓北市取得許可，會要求遠雄按圖施工，勘驗後等一切符合法規才會發使用執照。

至於壓力測試，蔣萬安指出，大巨蛋目前可以容納四萬名觀眾，是台灣最大的室內體育場館，所以接下來在正式啟用前一定會進行壓力測試，目前規劃邀請成棒隊比賽，透過球員反饋調整場地，例如淺色座椅是否會影響球員找球的視線、會不會反光等；正式比賽也會以本土為主。

由於蔣萬安特別提到淺色座椅會把球「吸掉」的問題，媒體追問若真如此，座椅是否要全換掉？費用要由遠雄負擔？蔣萬安則回，就要看如何改善，重點是不要讓球員受傷。

蔣萬安說，遠雄表示只要觀眾入座就可避免淺色座椅「吸球」，但不可能場場比賽都座無虛席，大巨蛋觀眾數又多，一定會有空位；此外，球員休息室旁的座椅內視野不佳、看不到內野，要求遠雄就這些問題再研議改善，須從球員及球迷角度出發，不要只顧及演唱會。

另外，媒體提問，蔣萬安被批對市政不熟、重要裁示都給李四川去做，是「小孩開大車」。

蔣萬安表示，李四川優秀、有經驗又努力，彼此合作無間，市府是一個團隊，會全力推動市政，不受外界影響。