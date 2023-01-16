（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓有許多租屋型態，其中對於經濟較不寬裕的學生來說，「下宿」是熱門的選擇之一，除了價格便宜外，房東還會免費提供早晚餐，但近年因物價飆漲，下宿也漸漸消失。另外也有仲介人士表示，現在的年輕一代比較偏向個人主義，因此比起下宿，更喜歡「One Room」。

「One Room」事實上就是含廚房及衛浴的套房，房租不僅較貴，通常還須先繳交約4萬元台幣不等的保證金，比起其他租屋型態，是最貴但也最有隱私的。

「下宿」類似於寄宿家庭，是大學附近普遍的租屋方式，通常是姨母（阿姨）們會將房間出租，房租除了包水電外，姨母們還會於廚房免費供應早晚餐，或甚至三餐，是許多南韓當地學生及留學生們的好選擇，不僅省下餐費、不用苦惱三餐該吃什麼，還可以省去親自下廚或找餐廳的時間。



位於首爾弘大的一處下宿（圖／台灣英文新聞）



下宿所提供的餐點（圖／台灣英文新聞）

然而，近年物價、電費、暖氣費持續上漲，即使招得到房客，收益也不高，因此大學附近的下宿正在消失。根據韓媒韓國經濟針對主要幾處大學街下宿進行的調查結果顯示，目前首爾下宿新村僅剩43處、建國大學3處、黑石洞2處，而鄰近成均館大學的惠化洞已不見任何下宿的蹤跡。

根據報導，一名在新村經營下宿的房東說道，過去許多學生為了搶先占位好的下宿，在大學公布錄取名單前就會有人詢問，但最近幾乎沒有新生，大多是準備就業的社會新鮮人及復讀生。

另一名在黑石洞的下宿房東則表示，現在因物價高漲導致經營困難，每個月收到的房租都所剩無幾。另外，一名國民大學社會系的崔恆錫（音譯）教授表示，現在的高年級及待業生會優先考慮現實面，較能接受與他人共同生活，而年紀較輕的低年級生則較怕尷尬，因此較排斥與陌生人相處。

「下宿」曾為南韓學生普遍租屋型態 為何現在卻正逐漸消失？