（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內最新新冠肺炎基因定序結果，不管是境外或本土方面，BA.2.75有逐漸取代BA.5的趨勢，預期在春節期間也是雙主流病毒株的情況。

指揮中心指出，國內上週新增221例Omicron亞型變異株確定病例，分別為69例本土個案(31例BA.5、28例BA.2.75、4例BQ.1、3例BF.7、2例XBB、1例BA.2)及152例境外移入(82例BA.5、48例BF.7、9例BA.2.75、8例BQ.1、4例XBB、1例BA.2)。



新增31例BA.5本土個案，占上週所有已定序之69例約44.9%，為11名男性、20名女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，分布為北部19例、中部1例、南部8例、東部3例，確診日介於去(2022)年12月15日至今(2023)年1月5日。



指揮中心表示，針對國內境外移入之152例個案，為120例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月24日至今年1月8日。

82例BA.5個案分別自中國(73例)，日本(4例)，香港(2例)，泰國、韓國及越南(各1例)移入

48例BF.7個案分別自中國(47例)，日本(1例)移入

9例BA2.75個案分別自日本(4例)，越南(3例)，泰國及韓國(各1例)移入

8例BQ.1個案分別自中國及日本(各2例)，美國、泰國、韓國及土耳其(各1例)移入

4例XBB個案分別自美國(2例)，泰國及印尼(各1例)移入

1例BA.2自韓國移入

醫療應變組副組長羅一鈞表示，不管是本土或境外移入的主流病毒株，BA.2.75有慢慢趕上的趨勢，因此目前BA.5和BA.2.75都算是我國的主流病毒株，預期在春節期間也是雙主流病毒株的情況。

在本土部分，BA.5變異株佔比降至45％，BA.2.75上升至41％。其餘變異株都小於10％，BQ.1為6%、BF.7為4%、XBB為3%。境外部分，BA.5和BA.2.75則各佔30%，其次為BQ.1佔20%、XBB佔13%，BA.2和BF.7各佔3%。

羅一鈞表示，相較於BA.5和BA.2.75，BQ.1、BF.7、XBB等新變異株的傳播力和免疫逃脫力、重複感染的機率都較高高，不過這些新變異株的佔比都小於10％，對目前的疫情影響有限，後續將持續觀察，民眾不須過於擔憂。

另外，目前肆虐美國的新興病毒株XBB.1.5，國內部分不管是境外移入或本土都尚未驗到。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,458例、BA.2為1,031例、BA.2.75為144例、BF.7為91例、BA.4為85例、BQ.1為43例、XBB為32例、BA.4.6為19例。

另累計本土確定病例：BA.2為2,538例、BA.5為1,584例、BA.2.75為64例、BQ.1為19例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4.6為4例、BA.4為1例。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年1月11日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株仍為全球主流株，其中BQ.1及其子代變異株占比升至53.4%，另BA.2.75及XBB及其子代變異株占比分別約8.1%及4.6%(含XBB.1.5)；其中近期XBB.1.5變異株已至少於38國檢出，多來自美國，其次為英國、丹麥。BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加。

另WHO表示XBB.1.5變異株傳播能力增加，初步評估可能使全球感染數上升，惟仍具高度不確定性，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。



指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

BA.2.75將趕上BA.5 台灣春節連假面臨「雙主流病毒株」夾殺