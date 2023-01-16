（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷時三年，日本政府有意調降新冠肺炎（COVID-19）等級，降至與流感同級，同時放寬室內口罩措施，最快春季實施。

根據日本時報，政府消息人士14日透露，官方打算將目前列為第二類法定傳染病的COVID，降至與季節性流感同級的第五類，連帶修改防疫指引。

上一次修訂防指引是去年5月，當時放寬戶外口罩規定，不說話時可免戴口罩，但街上多數民眾仍戴著口罩。室內部分，除非社交距離2公尺、無須對話，否則仍應配戴口罩。

消息人士指出，防疫層級降級後，室內也將同步免口罩，新政策可望於今春執行。

日本議員一再敦促政府放寬相關規定，但感染學專家與醫界仍認為，在擁擠場所、有新冠症狀的人士，都應戴上口罩。若不如此，老年人口多的日本，恐怕會步上歐美的後塵，在撤除口罩令後，確診病歿者大增。

去年日本老年人口的COVID死亡率，已較前年Delta病毒株肆虐時低許多。根據官方數字，2022年7月至8月，80歲以上患者死亡率為1.69%。相較之下，2021年7月至10月間，當日本遭逢第七波疫情時，80歲以上患者死亡率為7.92%。

專家認為，目前日本的Omicron疫情已臻高峰，但未來會否出現免疫逃逸力強、傳染力高或致病性高的新變異株，仍難斷言。

日本擬調降COVID防疫等級 室內免戴口罩