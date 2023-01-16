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1/16台灣增15,632例COVID-19：15,409例本土、223例境外移入、40例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/16 14:16
截圖自指揮中心記者會

截圖自指揮中心記者會

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增15,632例COVID-19確定病例，分別為15,409例本土個案及223例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,409例本土病例，為7,318例男性、8,076例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(3,163例)，臺中市(1,987例)，桃園市(1,878例)，高雄市(1,724例)，臺北市(1,575例)，臺南市(1,231例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月17日至今(2023)年1月13日，死亡日期介於去年10月26日至今年1月13日。

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指揮中心說明，今日新增223例境外移入個案中，為163例男性、60例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月16日至今年1月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,225,106例確診，分別為45,303例境外移入、9,179,749例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,873例COVID-19死亡病例，其中15,853例本土另20例為境外移入。

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