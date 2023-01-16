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你手機門號多少？ 特定號碼遭鎖定 詐騙新招律師也佩服

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/16 12:07
（圖／Pixabay_Bryan Santos）

（圖／Pixabay_Bryan Santos）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）電話詐騙花招百出，律師呂秋遠昨（15）日在臉書分享了一則故事，竟有人專挑手機門號末尾有6、8等數字的人下手，「業績」還意外地好。

呂秋遠表示，朋友在徵信業工作，最近跟他分享了一種有趣的「同業」詐騙新手段，隨機找手機號碼結尾6、8者，如888、168，接著撥打號碼。

詐騙人會誆稱，「你太太委託我們對你徵信，我們已經拍到你去汽車旅館、還有跟外遇對象上床的所有證據，這裡可精彩了，有很多畫面。你太太開價一百萬，你要付多少？我們可以全部交給你。」

意外的是， 「十個大概會有一到二個人，會驚慌失措、立刻給錢，另外一到二個人，會在考慮幾天以後，還是給錢，頂多就殺價而已。」該徵信業朋友說道。

呂秋遠對此感到匪夷所思。他表示，這意味高達三到四成的人，接到這種詐騙電話，竟會直接給錢，為何會如此輕易受騙？

徵信業朋友接著道出秘訣，原來這種特殊號碼通常必須透過選號，經濟實力不會太差。再者，「刻意挑選888、168的人，比較投機、相信運氣、喜歡賺錢。」付錢後，就算發現被騙，也不敢聲張報警。「總不能跟警察說，被騙的原因是因為對方聲稱有性愛光碟，被老婆知道，他們會更難看。如果只是損失幾十萬，他們通常會自認倒楣。」

呂秋遠不解說道，「不對啊！如果沒外遇，他們為什麼要付錢？」朋友露出神祕笑容回答，「你說呢？」

這招太強大，引來網友戲謔評論。「結合了統計學、心理學的精算」、「鎖定客群、切入要害」、「現在幫我老公全改44444」、「傳說中的有錢的男人會作怪」、「會不會變成新興行業」。
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