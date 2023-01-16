烏克蘭平民公寓遭炸毀至少30死、逾20人失聯 不到10度低溫增加搜救困難

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）烏克蘭東部地區一棟公寓14日被俄羅斯以飛彈炸毀，整棟房子結構倒塌造成已知30人死亡、20多人失聯，搶救方預計有30到40人可能被困在廢墟下，然而當地低於10度的低溫造成搜救困難，恐有更多死傷人數。

路透社報導，烏克蘭東部城市第聶伯羅(Dnipro)一幢公寓遭俄羅斯以Kh-22遠程重型導彈擊中，由於烏克蘭缺乏針對此蘇聯時期導彈的防空導彈系統，造成整棟公寓直接被炸毀，當地政府顧問芭芭拉（Natalia Babachenko）受訪時提到，已有30人確認死亡，30多人在醫院接受治療，其中12人處於命危狀態，且仍有30到40人可能被困在廢墟下。

報導指出，這次是俄烏戰爭平民傷亡中最嚴重的事件之一，緊急救援人員表示，他們聽到人們在這棟九層公寓倒塌的廢墟下尖叫求救。根據氣象資料，聶伯羅溫度約在負3度左右，低溫造成搜救困難，後續恐有更多人死亡。聶伯羅市市長告訴路透社，他認為現在救人的機會微乎其微。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)感到十分痛心，他感謝所有參與救援的人，已有數十人從廢墟當中被救出，也包括6名兒童，但還有30多人生死未卜，澤倫斯基喊話，只要還有一點機會，就會持續救援行動。同時，他也用俄語對俄羅斯人說，怯懦的沉默，有一天，這樣的恐怖分子也會找上你們。

中央社報導，負責指揮搜救犬小組的博利森科（Larysa Borysenko）說，搜救犬已尋回6具遺體，他們也希望能夠找到倖存者。他也表示，搜救人員已經不眠不休地在這裡工作了19或20個小時。

在事件發生後，西方國家正在考慮向烏克蘭首都基輔派遣主戰坦克，而烏克蘭的盟友將於下週五在德國拉姆施泰因舉行會議，各國政府將在會上宣布對烏最新的軍事承諾。週六時英國也跟隨法國和波蘭承諾提供更多武器，稱將在未來幾週派出14輛挑戰者號、2輛主戰坦克以及其他先進火砲支援。