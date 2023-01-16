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台灣「2024 總統大選，藍綠陣營誰領風騷？」即時民調　侯友宜、賴清德分別領先

預定在1/18接任民進黨主席的副總統賴清德，目前在民進黨陣營中，以五成八一枝獨秀，陳建仁以一成七居次，蘇貞昌以 5.9%殿後。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/16 09:43
（圖/台灣民意基金會) 

（圖/台灣民意基金會) 

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會昨（1/15）早上發表即時民調，「2024 總統大選，藍綠陣營誰領風騷？」。這是該會2023年1月全國性民調的一部份。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委 託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

主要研究發現:

（一）國民黨陣營方面，基金會問：「今年是總統大選年，國民黨內目前傳出有意參選的人不少，包括朱立倫、侯友宜、趙少康和郭台銘。這四個人當中，您比較希望誰出線？」

台灣「2024 總統大選，藍綠陣營誰領風騷？」即時民調　侯友宜、賴清德分別領先

(圖/台灣民意基金會)

結果發現：7.9%朱立倫，36.7%侯友宜，4%趙少康，28.6%郭台銘，19.4%沒意見，3.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，目前國民黨陣營中，侯友宜以三成七領先群雄(如上圖) ，郭台銘以二成九居次，朱立倫以 7.9%居第三，趙少康 4%殿後。

這項發現傳達了一個訊息，如果這四位投入爭取國民黨總統提名，侯友宜和郭台銘將居領先群，侯友宜暫時領先郭台銘 8 個百分點；如果最後只有侯友宜和郭台銘爭取提名，雙方差距將非常接近。

(二)民進黨陣營方面 ，基金會問：「今年是總統大選年，在民進黨方面，傳出賴清德、陳建仁和蘇貞昌都有可能爭取總統提名。這三個人當中，你比較希望誰出線？」

結果發現： 57.7%賴清德，16.7%陳建仁，5.9%蘇貞昌，17.2%沒意見，2.6%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，目前民進黨陣營中，賴清德以五成八一枝獨秀，陳建仁以一成七居次，蘇貞昌以 5.9%殿後。

這項發現傳達了一個訊息，那就是， 三位綠營最可能投入爭取民進黨總統提名的人選中，賴清德正遙遙領先群雄。 未來是否會有新的變數？值得觀察。

游盈隆說，從另一個角度看，賴清德目前遙遙領先陳建仁和蘇貞昌，可以理解，因為他已經準備將近四年，早已擁有可觀支持者，而且過去一個月投入民進黨主席選舉，那是一人的選舉，一人獨享全國鎂光燈，尤其是民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，民進黨救星的架勢。

至於陳建仁和蘇貞昌，都是傳說中的可能人選，也是蔡英文最親密的政治伙伴，難免受蔡總統個人政治聲望大幅下跌的拖 累。值得注意的事，蘇貞昌只獲不到 6 個百分點的支持，人氣和光環盡失，這應和2022民進黨敗選後蘇內閣遲遲未總辭並改組有關。

此項民調訪問期間是2023 年 1 月 9-11 三 天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地 區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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