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太幸運！美國賞鯨團意外目睹灰鯨生產過程 全球頭一遭

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/16 08:57
示意圖（圖／Pixabay_Kevin O'Leary）  

示意圖（圖／Pixabay_Kevin O'Leary）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）賞鯨最期待的莫過於與鯨魚來場近距離接觸，而加州一支賞鯨團萬萬沒料到的是，他們不只碰上了一頭優游海中的母灰鯨，還買一送一，目睹了灰鯨分娩的過程，大嘆實在太幸運。

一船遊客在加州達納角（Dana Poin）外海踏上賞鯨之旅，看到一頭猛力在水中拍打的灰鯨，原以為一場獵食饗宴正在上演。就在眾人好奇之際，真相大白，一頭小灰鯨浮上水面，他們竟見證了難得一見的鯨魚生產過程。

船長、賞鯨團負責人安德森（Dave Anderson）表示，就他所知，這應是賞鯨行中拍到母灰鯨分娩的頭一遭。灰鯨通常在溫暖的加利福尼亞海灣（Baja）水域誕下子嗣，這頭小鯨顯然等不及了，在母親抵達目的地前就降生於世上。

從影片中可見，寶寶出生後，母鯨托著它、助它呼吸，而小鯨魚也蹭著媽媽，產生了一種母子連結。鯨魚雖不像陸生動物，能嗅著彼此的氣味，牠們的皮膚卻甚為敏感，能透過摩擦產生感官連結。

小鯨出生24小時後，柔軟的尾鰭才會變硬，在此期間，母鯨須引導寶寶游動，這就是為何看起來像是小鯨騎在母鯨背上。有趣的是，不知是否欲與人類分享喜悅，這頭母鯨還游向船隻，跟著船前行，遊客無不驚呼，簡直是百年一遇的難忘奇景。
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