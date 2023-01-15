Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

全球首位AI律師亮相！被告戴Air Pods即時答辯　道德底線在哪、專業律師怎麼看？　

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/15 20:57
全球首位AI律師將在下（2）月首次出庭。（美聯社）

全球首位AI律師將在下（2）月首次出庭。（美聯社）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全球首位AI律師將在下（2）月首次出庭。

綜合外媒報導，美國新創科技公司DoNotPay執行長Joshua Browder當初從英國來到美國，收到不少違停或超速罰單，本身是軟體工程師的他，決定以自身經驗提供省錢的法律諮詢方式。

Browder於2015年創立這間公司，以「ChatGPT」的API為基礎，提供停車罰單相關的法律諮詢服務，以AI線上客服的方式為面臨滯納金或罰款的消費者提供法律資訊，直到2020年才轉攻人工智能。

Browder表示，花了很長的時間來訓練DoNotPay的人工智能助理。該AI程式將聽取法庭上論點並進行分析，即時透過手機和耳機將論證傳送給被告，被告只要原封不動照著說出來就好。

然而，全球許多國家禁止法庭訴訟實使用手機以及連網裝置，為了規避限制，DoNotPay 找到允許戴著 Airpods 耳機出庭的法院，將於下個月在首次上法庭。

Browder希望機器人律師最後能徹底取代部份的律師，減輕被告必須負擔的法律費用。並強調他們絕對不會幫忙辯護謀殺案，一切必須要有規則。

有些專業律師被搶生意超氣！但美國法律專家奧斯汀認為，「到最後從法律專業的角度來看，AI律師將無法提出新的或合理的論點，所以會受限的。」
AI律師
ChatGPT

相關新聞

碼程式、擬訪綱不夠看？ChatGPT考試高分、幫寫論文還不抄襲!
碼程式、擬訪綱不夠看？ChatGPT考試高分、幫寫論文還不抄襲!
2022/12/09 20:38

更新時間 : 2023-01-15 21:59 GMT+08:00

最受歡迎

台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
【更新】台灣民進黨主席補選1/15投開票、北市投票率14.59%　賴清德借將布局黨務
【更新】台灣民進黨主席補選1/15投開票、北市投票率14.59%　賴清德借將布局黨務
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　