全球首位AI律師亮相！被告戴Air Pods即時答辯　道德底線在哪、專業律師怎麼看？　

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全球首位AI律師將在下（2）月首次出庭。

綜合外媒報導，美國新創科技公司DoNotPay執行長Joshua Browder當初從英國來到美國，收到不少違停或超速罰單，本身是軟體工程師的他，決定以自身經驗提供省錢的法律諮詢方式。

Browder於2015年創立這間公司，以「ChatGPT」的API為基礎，提供停車罰單相關的法律諮詢服務，以AI線上客服的方式為面臨滯納金或罰款的消費者提供法律資訊，直到2020年才轉攻人工智能。

Browder表示，花了很長的時間來訓練DoNotPay的人工智能助理。該AI程式將聽取法庭上論點並進行分析，即時透過手機和耳機將論證傳送給被告，被告只要原封不動照著說出來就好。

然而，全球許多國家禁止法庭訴訟實使用手機以及連網裝置，為了規避限制，DoNotPay 找到允許戴著 Airpods 耳機出庭的法院，將於下個月在首次上法庭。

Browder希望機器人律師最後能徹底取代部份的律師，減輕被告必須負擔的法律費用。並強調他們絕對不會幫忙辯護謀殺案，一切必須要有規則。

有些專業律師被搶生意超氣！但美國法律專家奧斯汀認為，「到最後從法律專業的角度來看，AI律師將無法提出新的或合理的論點，所以會受限的。」