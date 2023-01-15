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台南大員皇冠假日酒店攜手普濟殿 彩繪燈籠點亮台南

By 台灣英文新聞
2023/01/15 19:38
圖：台南大員皇冠假日酒店
圖：台南大員皇冠假日酒店

圖：台南大員皇冠假日酒店

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迎新年慶元宵，台南大員皇冠假日酒店首次與普濟殿合作，舉辦了彩繪燈籠活動，特別邀請外籍旅客體驗傳統燈會文化，DIY彩繪一盞盞色彩繽紛的燈籠，將於1月16日至2月11日期間同步在2023年普濟燈會中展出，象徵祈福，也讓國際友人透過活動的參與傳遞台南特有的節慶文化。凡活動期間前往普濟燈會拍照後，加入酒店LINE@成為粉絲，上傳一張燈會相片，即可參加抽獎，有機會獲得台南大員皇冠假日酒店高級房(陽台)住宿券，與普濟燈會文創商品。

農曆正月十五日為元宵節，是傳統習俗的燈節，都會點燈、吊掛燈籠，具有祈福光明、避邪平安之意。台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡表示，希望讓外國旅客留在臺灣過年時感受一下獨特的節慶氣氛，首次與普濟殿合作，舉辦彩繪燈籠的活動，讓外國人DIY體驗元宵節的傳統文化。參與的旅客紛紛發揮創意，也加上自己對安平的認識與喜好，如酒店外觀、安平古堡、大魚的祝福、林默娘、遊艇以及應景的兔子等，儼然成為台南的觀光大使，透過一盞盞燈籠點亮台南。

臺灣十大燈會之一【普濟殿燈會】今年邁入第11年，燈籠數量更勝往年增加至1600顆外，特別規劃一區普濟街88號會館內，將燈會歷年的過程呈現出來，並作為台南大員皇冠假日酒店22盞由旅客繪製的燈籠專區，希望透過地方廟宇與在地企業的合作，共同推廣與行銷。普濟燈會至今累計超過百萬人次參觀，深受旅客喜愛，網紅必拍景點，是台南觀光朝聖的盛典之一。凡2023年1月16日至2月11日期間，加入酒店LINE@好友上傳燈會相片，有機會獲得台南大員皇冠假日酒店高級房(陽台)住宿券，與普濟燈會文創商品。隨著國際旅遊的逐步開放，歡迎國內外舊雨新知在新春期間一起來台南遊玩、賞燈。

更新時間 : 2023-01-15 21:59 GMT+08:00

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