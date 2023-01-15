加拿大科學家在虎鯨體內發現「永遠化學物質」 研究有機會解開族群衰減之謎

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 人類活動將大量的有毒物質釋放進入大自然中，而那些食物鏈頂端的獵食者因為食物鏈中的生物放大作用(biomagnification)，淪為了這些有毒物質的最終受害者。加拿大的研究人員最近就發現，瀕危的虎鯨體內檢測到高劑量的「永遠化學物質」（forever chemical），引發外界擔憂。

加拿大英屬哥倫比亞省的研究人員指出，團隊共研究了12頭虎鯨，其體內發現用於製作衛生紙、肥皂、洗衣粉及處理布料的化學藥劑4-壬基苯酚（4NP, 4-Nonylphenol），這些化學物質很有可能是從汙水處理廠、工業管線等處流出後，進入到虎鯨的食物鏈中。

壬基苯酚是一種環境賀爾蒙，過去對大鼠的實驗曾發現，它會造成老鼠體內雌激素增加、公鼠精蟲量減少、母鼠生育率下降，甚至會破壞老鼠的生育能力。而現階段因為針對壬基苯酚對海洋生態影響的研究仍少，4NP現在被視為一種逐步受到關注的汙染物（contaminant of emerging concern），也因此這個研究十分重要。

事實上，英屬卑詩省南岸的虎鯨群落早已因食物減少、海水暖化以及海洋人類活動增加等問題而影響其生存，共同作者Juan José Alava博士表示，4-壬基苯酚被發現存在於虎鯨體內，代表著也很有可能是造成其族群規模縮小的原因之一。

其他專家也擔心，這種化學物質可能會與虎鯨的神經系統產生反應，並影響虎鯨的反應能力及賀爾蒙分泌，這可能導致虎鯨更容易生病。除此之外，研究也發現4NP在母鯨生育時，近95%的量會轉移給胎兒，這將對整個生態系產生更嚴重的衝擊。