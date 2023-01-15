年收破億！台灣「算命阿姨」網紅合體日本牛郎界傳奇　羅蘭透露想在這裡買房

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣網紅阿翰（本名曾文翰）以模仿越南新娘阮月嬌、房東阿姨成功走紅，近日在臉書貼出和「日本牛郎界帝王」合照，羨煞眾人。

綜合媒體報導，一改搞笑形象，阿翰在臉書分享自己身穿西裝照片，只見身旁男子留著金髮戴墨鏡，五官精緻且又高又壯，乍看像一尊帥氣蠟像，更讓阿翰「決定帶回家過夜」，還加碼透露澟月是他的菜，原來這位口味這麼重鹹的，是日本牛郎界的傳奇羅蘭（Roland）。

30歲的羅蘭被封為日本「夜之帝王」，賣藝不賣身年收破日幣3億（約台幣8600萬），有著182公分的結實身材，更不諱言豪灑1000萬日幣（約台幣280萬元）整形打造不科學的精緻五官，而他最開始的夢想是成為足球員，但最後卻成為日本男公關界的第一把交椅。

18歲考進帝京大學不到一週就覺得在這沒有未來而申請退學，受到漫畫《夜王》的啟發走上牛郎這條路，更立志創造牛郎歷史，講過無數高狂金句包含「這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的」、「這世界上只有一件事情我辦不到，就是讓你傷心！」、「我為什麼戴墨鏡？因為未來太亮了！」不少人認為羅蘭能有今日成就絕非只靠臉，而是靠超強自制力、交際手腕跟EQ走到這步，也有網友在PTT分享自己被羅蘭談吐圈粉。

時隔3年再度來台，羅蘭於11日抵台四天三夜展開一連串工作行程，前往西門町拍攝宣傳照順便觀光，還分享第一次喝50嵐覺得很好喝！更在IG上開撩「台灣的妹子都是最可愛的」，此外，他也在IG 限時動態曝光工作側拍照，並透露「我想永遠留在台灣。 有一天我會在台灣買房子。」

以上圖片擷取自羅蘭IG