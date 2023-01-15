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【COVID-19確診統計】台灣1/15新增20972本土個案、298境外移入　31例死亡

指揮中心統計，截至目前國內累計920萬9474例確診，分別為45086例境外移入、916萬4334本土個案。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/15 14:28
示意圖為112年1月10日,民眾戴口罩在台北市迪化街採買辦年貨。中央社

示意圖為112年1月10日,民眾戴口罩在台北市迪化街採買辦年貨。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增21,270例COVID-19確定病例，分別為20,972例本土個案及298例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,972例本土病例，為9,658例男性、11,299例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(4,242例)、臺中市(2,654例)，高雄市(2,559例)、桃園市(2,314例)、臺北市(2,279例)、臺南市(1,618例)、彰化縣(876例)、新竹縣(630例)、新竹市(557例)、苗栗縣(515例)、屏東縣(475例)、雲林縣(413例)、基隆市(371例)、宜蘭縣(315例)、南投縣(273例)、嘉義縣(269例)、嘉義市(186例)、花蓮縣(166例)、臺東縣(125例)、金門縣(83例)、澎湖縣(40例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為18例男性、13例女性、年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月26日至今(2023)年1月10日，死亡日期介於去年5月26日至今年1月11日，詳如附件。

1月15日新增死亡COVID-19確診個案表.pdf

指揮中心說明，今日新增298例境外移入個案中，為217例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月15日至今年1月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,209,474例確診，分別為45,086例境外移入、9,164,334例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,833例COVID-19死亡病例，其中15,813例本土，個案居住縣市分布為新北市3,075例、臺北市1,726例、臺中市1,678例、高雄市1,573例、臺南市1,179例、桃園市1,164例、彰化縣1,026例、屏東縣614例、雲林縣519例、南投縣507例、苗栗縣439例、嘉義縣412例、宜蘭縣332例、基隆市323例、嘉義市269例、花蓮縣268例、新竹縣261例、臺東縣198例、新竹市172例、澎湖縣40例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

【COVID-19確診統計】台灣1/15新增20972本土個案、298境外移入
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