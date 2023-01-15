台灣國家交響樂團2023青年音樂家計畫　首度木管室內樂團演出

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國家交響樂團(NSO)於20 23年開展新年度的青年音樂家藝術教育計畫，首次以木管室內樂團的演出形式呈現。

NSO今年度的青年音樂家藝術教育計畫， 則首次以木管室內樂團的演出形式呈現，獲國際扶輪3521地區 扶輪少年服務團的支持，將由NSO單簧管首席朱玫玲、 單簧管副首席賴俊諺、雙簧管首席王怡靜、長笛首席安德石、 低音管首席簡凱玉、倍低音管暨低音管獨奏家簡恩義等獨奏家群， 帶領青年音樂家共組木管四重奏樂團， 受新竹縣尖石鄉泰雅學堂之邀，於1月14日前往新竹縣尖石鄉尖 石國小，與泰雅學堂的孩子們，於新春慈善音樂會共同演出。

音樂總監準．馬寇爾(Jun Märkl)感念曾受多位知名指揮家傳授技藝， 同時參與過許多國際青年音樂營，2022年一月上任後， 即積極將歐洲及美國樂團培訓青年音樂家之計畫融入臺灣， 規劃一系列教育計畫，希望能為臺灣音樂青年開啟國際音樂大門。 此藝術教育計畫不僅提供青年音樂家與職業樂團同臺前往各鄉鎮演出 機會，也讓古典音樂主動親近各地觀眾， 未來還將邀請國際指揮及獨奏家參與， 讓學員自過程中擴展音樂視野。

在開展今年度計畫之前，於2022年十月下旬，NSO單簧管副首 席賴俊諺已率先至新竹縣尖石鄉泰雅學堂，與來自尖石、 五峰兩個原住民鄉的泰雅學堂孩子們進行暖身音樂課程並共同演出；14日再訪新竹縣尖石鄉，由來自NSO木管獨奏家群， 加上八位具潛能的青年音樂家，包括來自臺北市立仁愛國中、 國立臺灣師範大學附屬高級中學（國中部）、國立臺灣師範大學、 國立臺北藝術大學，以及東海大學等五所學校的國中、 大學及碩士班之音樂科系學生組成室內樂團， 並再次與泰雅學堂的孩子們共同演出，期待以共同的音樂語言， 連結不同地域、年齡與族群，埋下更為深遠的希望。同場節目， 還有泰雅族聲樂家、泰雅之聲合唱團與歐開合唱團演出， 一同以多彩且純粹的聽覺饗宴，熱鬧妝點農曆春節前夕的節慶氣氛。

NSO單簧管首席朱玫玲說：「多年前由NSO團員組成的木管五重 奏室內樂團，亦曾至東部學校進行音樂教育推廣演出， 部落孩子們的赤子熱情， 對於難得的藝術交流活動皆非常珍惜且投入， 這也促使我們希望能盡己之力付出更多。 雖然專業音樂家們的職涯行程非常緊湊， 仍期待未來有更多時間能夠前往各地進行分享與交流。」此藝術教育 計畫將持續規劃大師班等各項音樂課程， 將專業音樂師資帶到全臺各地， 期望以此為臺灣音樂教育提供永續的動能。