〈投資理財〉上年台灣金融業苦2023股利料縮水 存股族好標的依然有

2022年是金融業相當辛苦的一年，整體金控12月大虧266億元，比11月還更慘，14家金控去年獲利腰斬，衰退達51.2%，僅有2832億元，減少近3千億元，預料可能會衝擊今（2023）年的配息，但投資人還是可以找到受影響最小的穩定標的。

2022年底，連續兩個月虧損的金控有4家，包括富邦金、新光金、開發金、國泰金，究其原因是受美國大幅升息，加上防疫保險，以及年底新台幣回升，避險不及所致。另外，國票金12月單月虧損，中信金亦為11月單月虧損，這種現象在國內金融界相當罕見，大環境惡劣應是主要原因。

國泰金2022年12月稅後淨損112.2億元，年減313.7%%，主因是旗下產、壽險12月各自虧損57億元，銀行增提備抵呆帳損失，以及數億元的信用卡紅利點數應計費用，並實現海外債券處分損失，導致獲利減少。

國泰世紀產險去年簽單理賠216.8億元，自留金額185.8億元，防疫險侵蝕獲利達279.6億元，去年全年稅後淨損195.8億元。國泰金去年全年稅後純益減至380.1億元，年減達73％，每股盈餘為2.58元，成績表現相當辛苦，然因資產雄厚，未來仍有復甦實力，投資人可以靜待經濟恢復景氣以後，再考慮是否加碼投資。

富邦金2022年12月稅後浄損154.9億元，年減510.9%，已是連續4個月虧損，情況亦相當罕見。主因是產險虧損91億元，壽險虧損73.9億元。富邦產去年防疫險保單賠款733.24億元，自留賠款532.1億元。富邦產去年全年累計淨損400.1億元。北富銀去年12月稅純益為6.5億元，主要原因是增提備抵呆帳，全年稅後純益226.5億元，年增20.6%，表現仍然亮眼。富邦金2022年457.18元，每股獲利3.52元。

新光金2022年12月稅後淨損67.1億元，累計全年稅後純益為22.08億元，比2021年同期的224.86億元，減少超過9成，每股獲利0.11元，主因是新光人壽全年累計稅後淨損47.45億元，比2021年獲利126億元，來回相差173億元。開發金2022年12月自結稅後淨損15.98億元，全年稅後純益163.92億元，衰退53.1%，每股獲利為0.98元。

2022年是金融界非常辛苦的一年，但是還是有不錯的長期投資標的，值得注意，例如保險經紀人公司，就是長期穩定的產業，即使去年保險業風狂雨驟，保經公司還是照樣惦惦吃三碗公，不景氣似乎與它們無關，照樣獲利。其中有3家保經公司值得投資人注意，其中上櫃公司台名保（5876）、興櫃的公勝保（6028）、未上市的永達保經，營運都相當穩定。

公勝保成立於1993年，目前有18個業務中心，業務人員有4874人，2022年上半年每股獲利2.25元，資產總額9億8739萬餘元，負債總額5億8千餘萬元，每股淨值20.37元，財務狀況佳。2021年每股獲利4.05元，配息3.5元，股價維持在46、47元，價格不貴，投資報酬率約有7.5%左右，應該算是不錯的標的。

台名保成立於2002年，是台灣產險的轉投資事業，持股達45％，另外統盛開發持股有1.67%，其他大部分是員工持股，股權穩定。台名保已於2014年上櫃，是全台灣3百多家保經公司中，唯一上櫃公司，資本額2億5千多萬元，目前有33家產壽險公司通路，幾乎台灣所有的產壽保險公司都已涵蓋在內。

台名保資產總額7億2572萬餘元，負債總額2億1352萬餘元，營業毛利率20.16％，營益率5.28%，資產報酬率1.14%，股東權益報酬率1.54%，每股淨值20.25元。台名保的股息也穩定，近11年來，幾乎每年都配息3元以上，只有2018年配息2.75元，2011年配息2.8元例外。11年來共計發放股利達34.05元，最近5年平均現金殖利率有6.4%，投資報酬率不錯。

永達保是未上市公司，但卻是保經公司股王，資本額9.82億元，每年獲利都達8元以上，相當不容易，股利配發也很大方，都在6.5元至7元之間。未上市盤股價約在75元左右，投資報酬率可達7％以上，在金融界是很受專業人士歡迎的投資標的，買賣熱絡程度，不因現在還未上市。

永達保經在中國市場已有穩固基礎，每年純利大約在4億元左右，大概是公司獲利的45％，未來成長性依然看好。為激勵士氣，永達保經喊出「服務一陣子，永達養您兩輩子」口號，與現在保險界離職即無收入的現實環境，有很大的不同，也因此激勵員工士氣，努力拼博業績，創下同行羡慕的好績效。

至於其他的金融業，如第一保、台產，或官股銀行台企銀、第一金、合庫金、華南金，民營金融業上海商銀、永豐金、遠東商銀等，去（2022）年都能夠突破經營環境的辛苦，繳出不錯經營績效，值得投資人注意。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★