(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 英國倫敦的尤斯敦車站（Euston Station）附近昨（14）日下午發生一起飛車槍擊事件，一名7歲的女孩和另外5人遭擊中，大部分受害者為輕傷，不過7歲的女孩在被送至醫院搶救後仍處在危急的情況中，尚未脫離生命危險。

槍擊發生於尤斯敦車站旁、聖阿洛伊休斯教堂（St. Aloysius Church）門口的小巷中，當時該教堂正在舉行一對母女的追思儀式，而據目擊者稱，一輛黑色車輛疾駛過教堂時，車內的人對正準備離開教堂的人群掃射，造成6人受傷。

英國BBC報導，除了該名7歲女孩之外，傷者包括另一名12歲女孩，以及年齡介於21歲至54歲不等的4名女性

案發後最先抵達現場的攝影師Simon Lamrock則指出，他到場時教堂內的人正在進行疏散，而當地的民眾也紛紛從家中出來觀看，試圖了解發生了什麼事。警察和救護人員迅速抵達現場，除了救護車外還出動空中救護車。

由於事發突然，且兇嫌開槍完即駛離現場，雖然警方正在積極進行調查，目前仍沒有明顯的頭緒，也還沒有任何嫌疑犯遭到逮捕，案發現場則處於被警方封鎖的狀態，途經該地的公車已被要求改道行駛，當局並承諾周末會增加該處的警察佈署。

當局則呼籲任何有監視錄影畫面的民眾能將相關線索提供給警方，以協助釐清案件細節，而包括市長沙迪克汗（Sadiq Khan）、各黨黨魁等也紛紛發文對攻擊事件予以譴責，並對傷者家屬表達關懷。

英國倫敦驚傳飛車槍擊事件、6人輕重傷 7歲女孩命危