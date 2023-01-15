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【台灣民進黨主席補選】賴清德台南投票　盼衝高投票率、承擔新使命

➤賴清德投票後接受媒體聯訪表示，民進黨雖然在去年11月26日的選舉遭逢失敗，但大家不能失志，他有意扛起重整民進黨旗鼓的重責大任，希望黨員踴躍投票，大力支持。➤民進黨創立於1986年威權年代，過去成功結合台灣社會力量，一路上打破黨禁報禁、廢除刑法100條，爭取百分之百言論自由，也推動了國會全面改選、總統直選，帶動台灣民主發展及國家進步。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/15 11:18
民進黨主席補選候選人賴清德（左前），15日上午前往設於台南市南區南都里活動中心的投開票所投票，離開前與現場民眾擊掌致意。中央社

民進黨主席補選候選人賴清德（左前），15日上午前往設於台南市南區南都里活動中心的投開票所投票，離開前與現場民眾擊掌致意。中央社

延伸閱讀: 【台灣民進黨主席補選】選前之夜賴清德在台南、屏東「向黨員報告」 率南市黨公職鞠躬道歉

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨主席補選候選人賴清德，今天(15日) 上午在台南投票後表示，今天天氣好，且目前民進黨處境比較艱辛，希望黨員展現團結力量踴躍投票，讓投票率比以往更好，展現對新使命的承擔。

【台灣民進黨主席補選】賴清德台南投票　盼衝高投票率、承擔新使命

民進黨主席補選15日投票，候選人賴清德（右3）上午前往設於台南市南區南都里活動中心的投開票所投票。中央社

賴清德上午前往設於台南市南區南都里活動中心的投開票所投票，抵達時不少民眾拍手歡迎，還有支持者在現場拉起支持賴清德競選總統的布條，高喊口號為賴清德加油，賴清德在投票後走出投票所，還與現場民眾一一擊掌致意才離開。

賴清德投票後接受媒體聯訪表示，民進黨雖然在去年11月26日的選舉遭逢失敗，但大家不能失志，他有意扛起重整民進黨旗鼓的重責大任，希望黨員踴躍投票，大力支持。

賴清德表示，民進黨創立於1986年威權年代，過去成功結合台灣社會力量，一路上打破黨禁報禁、廢除刑法100條，爭取百分之百言論自由，也推動了國會全面改選、總統直選，帶動台灣民主發展及國家進步。

中央社引述賴清德指出，台灣未來面臨共產威權威脅，新時代使命就是守護台灣、促進民主和平及發展，在關鍵時刻，希望能再次肩並肩在守護台灣的路上，成功完成使命。

賴清德說，今天天氣好，而且目前民進黨處境也比較艱辛，希望黨員能共體時艱、踴躍投票，讓投票率比以往來得好，向台灣社會展現團結力量，也展現對未來台灣新使命的承擔。

【台灣民進黨主席補選】賴清德台南投票　盼衝高投票率、承擔新使命

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更新時間 : 2023-01-15 14:30 GMT+08:00

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