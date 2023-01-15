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【台灣民進黨主席補選】蔡總統、蘇揆一大早排隊投票　蘇貞昌: 希望黨員踴躍投給賴清德

民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，賴清德將在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/15 10:27
民進黨黨主席補選15日舉行, 行政院長蘇貞昌(左, 檔案照片) 與蔡英文總統(右) , 分別前往新莊與永和投票 (原圖: 中央社; TN合...

民進黨黨主席補選15日舉行, 行政院長蘇貞昌(左, 檔案照片) 與蔡英文總統(右) , 分別前往新莊與永和投票 (原圖: 中央社; TN合...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨主席補選今天(15日) 投票，總統蔡英文今天上午9時赴新北市秀朗國小投票，面對記者提問未回應，僅揮手致意。民進黨新北市黨部主委何博文說，透過這次黨主席補選，讓民進黨重新出發、重振旗鼓，希望今天有不錯的投票率。

行政院長蘇貞昌上午8時即在新莊投票所排隊投票。他說，副總統賴清德願意承擔黨主席重任，希望黨員能踴躍投票，讓賴副總統出任黨主席後更有力量，能夠順利推動黨務。

民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，賴清德將在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日。

蔡英文上午9時前往新北市秀朗國小投票，面對媒體有關「內閣改組是否有時間表」以及「預估投票率是否破2成」等提問，蔡英文都未回應，投票結束後隨即離開會場。

民進黨新北市黨部主委何博文受訪表示，新北市民進黨黨員人數約3萬人，鼓勵黨員踴躍參與，這次是黨主席補選，昨天全國各地黨公職透過網路、臉書與簡訊不斷呼籲黨員投票，透過這次黨主席補選，讓民進黨重新出發、重振旗鼓，希望今天有不錯的投票率。

中央社引述何博文說，九合一後，民進黨內部深切檢討，會更凝聚團結目標，經過這次黨務重整，希望2024重新出發。

另一方面，蘇貞昌上午8時在民進黨立委吳秉叡、新北市議員翁震州等人陪同下，到新莊中港國小投票。蘇貞昌抵達前，已有民眾在投票所外排隊，蘇貞昌與黨員一起排隊，並關心黨員是否記得帶身分證、提醒民眾天氣變涼要顧好身體，也有黨員開心地與蘇貞昌合照。

蘇貞昌受訪時表示，賴副總統願意在此時出來承擔黨主席重任，應該給賴副總統支持，希望所有黨員都能出來踴躍投票，讓賴副總統出任黨主席後更有力量，能夠順利推動黨務。

民進黨去年九合一選舉敗選，原兼任黨主席的總統蔡英文辭去黨主席一職，由高雄市長陳其邁代理黨主席。

【台灣民進黨主席補選】蔡總統、蘇揆一大早排隊投票　蘇貞昌: 希望黨員踴躍投給賴清德
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更新時間 : 2023-01-15 14:30 GMT+08:00

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