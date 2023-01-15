Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 2022九合一大選

【台灣民進黨主席補選】選前之夜賴清德在台南、屏東「向黨員報告」 率南市黨公職鞠躬道歉

「向黨員報告」屏東場，現場座無虛席，黨員砲火四射，點名假訊息、黑道、低薪，還指少數綠營民代扯後腿，屏東縣長黨內提名初選殺得刀刀見骨，埋下裂痕選後無人調解，導致九合一選舉大敗。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/15 09:46
民進黨主席補選候選人賴清德（後排中黑衣持麥克風者）14日晚間回台南娘家「向黨員報告」，面對批判聲浪，賴清德當場與台南市長黃偉哲及黨籍立委...

民進黨主席補選候選人賴清德（後排中黑衣持麥克風者）14日晚間回台南娘家「向黨員報告」，面對批判聲浪，賴清德當場與台南市長黃偉哲及黨籍立委...

延伸閱讀: 台灣民進黨主席補選1月15日投票　賴清德布局黨務向正國會借將

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨主席補選候選人賴清德昨(14日)選前之夜，在台南、屏東「向黨員報告」，並闡述當選後四大工作，必須團結黨內力量，擦亮民進黨執政招牌，重新找回基層，守護台灣。

「向黨員報告」屏東場，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄、縣長周春米和前縣長潘孟安都出席。現場座無虛席，黨員砲火四射，點名假訊息、黑道、低薪，還指少數綠營民代扯後腿，屏東縣長黨內提名初選殺得刀刀見骨，埋下裂痕選後無人調解，導致九合一選舉大敗。

晚間台南場在關帝廟旁停車場舉行，台南市長黃偉哲與台南市的6席立委林俊憲、王定宇、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、賴惠員，以及民進黨台南市黨部主委潘新傳全員到齊，一字排開坐在台上聆聽黨員意見。面對台下黨員發言砲火四射，賴清德更率黨公職鞠躬道歉。

中央社報導，參選民進黨黨主席的副總統賴清德下午出席屏東「向黨員報告」政見發表會指出，人民是國家的主人，不論什麼原因做出投票決定，黨都要誠心接受，在失敗中學到教訓，勇敢面對、誠心提出檢討政策，才有機會重新再起。

賴清德同時提到當選後的4大工作，他表示，團結黨內力量，團結不該只是口號，應落實到每個縣市，把過去所有埋怨及心結打開；民進黨面對的不是個人輸贏和黨的勝利與否，而是台灣的安全。

賴清德強調要重新擦亮民進黨「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政，品質保證」招牌，將個人利益放在旁邊，重視國家和都市利益，重新找回社會認同與信賴。另外，民進黨要栽培年輕人，建立公平公開公正的初選制度，讓每個人透過制度爭取為社會服務的機會，重新找回基層，協助年輕人參選。

賴清德表示，民進黨要守護台灣，促進台灣民主、和平與繁榮，透過拚經濟、顧民生、強國防，讓人民看到民進黨就安心。

晚上賴清德又趕到台南「娘家」舉辦最後一場政見發表會，面對現場熱情支持者痛批民進黨全面執政後表現讓人非常失望；賴清德自承心情沉重及痛心，要求台南黨公職要記取教訓，職務最高的人責任最大，得在最短時間找回台南的光榮。

賴清德表示，看到現場踴躍發言，代表大家未放棄民進黨；對於去年11月26日縣市長選舉遭遇空前挫敗，民進黨要接受人民的決定和批判。

【台灣民進黨主席補選】選前之夜賴清德在台南、屏東「向黨員報告」 率南市黨公職鞠躬道歉

台灣民進黨主席補選1月15日投票　賴清德布局黨務向正國會借將
賴清德
民進黨
黨主席
補選
台南
屏東
向黨員報告

相關新聞

【資安】會員個資外洩賴清德、張忠謀都受害 台灣華航：經查與資料庫不盡相符
【資安】會員個資外洩賴清德、張忠謀都受害 台灣華航：經查與資料庫不盡相符
2023/01/14 15:48
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
2023/01/13 12:37
台灣民進黨員黨籍爭議 賴清德：公職黨員繼用非事實攻擊絕對嚴格黨紀
台灣民進黨員黨籍爭議 賴清德：公職黨員繼用非事實攻擊絕對嚴格黨紀
2023/01/13 10:21
東台灣花蓮晚間發生規模4.7顯著有感地震
東台灣花蓮晚間發生規模4.7顯著有感地震
2023/01/09 20:38
陳其邁：虛心接受補選結果•肯定吳怡農打正面選戰　朱立倫: 國民黨不會有絲毫自滿
陳其邁：虛心接受補選結果•肯定吳怡農打正面選戰　朱立倫: 國民黨不會有絲毫自滿
2023/01/08 21:07

更新時間 : 2023-01-15 14:29 GMT+08:00

最受歡迎

台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
南韓必吃「橋村炸雞」台灣也吃得到了！首店將在「這裡」落腳
南韓必吃「橋村炸雞」台灣也吃得到了！首店將在「這裡」落腳