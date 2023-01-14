美國各州機關陸續禁TikTok！20多州政府電子設備不得下載

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）TikTok（抖音）被指出對資安恐造成威脅，導致部分國家的政府機關下令禁止轄下電子設備下載TikTok，包含台灣與美國各州，如威斯康辛、北卡羅來納州以及肯塔基。

綜合外媒報導，出於網路資訊安全考量，美國各州政府開始響應禁止下載TikTok的行動，現在如威斯康辛、北卡羅來納州、俄亥俄、紐澤西和阿肯色等地。現在最新跟進的州則是肯塔基州。

媒體指出，北卡羅來納州州長庫珀（Roy Cooper）簽署了一項命令，指示官員在14天內製定一項政策，禁止使用TikTok、微信和「可能的其他應用程序，他主張這些應用程序會給國家設備帶來網絡安全風險。

對此，TikTok公司回應表示，對於「全美這麼多州搶搭政治順風車、僅憑對TikTok的不實指控即執行對促進各州網路安全毫無助益的政策，感到失望」。

然而，不止是TikTok，紐澤西和威斯康辛州同時也拒絕了中國企業華為、海康威視、騰訊控股及中興通訊的供應商、產品和服務，以及設在俄羅斯的卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）。騰訊控股旗下事業包括通訊軟體微信（WeChat）。

TikTok作為全球最紅短影片平台之一，三年來已有TikTok超過1億用戶，這些互用一直試圖向華盛頓保證，強調美國公民的個人數據不會被訪問，其內容也不會被中國共產黨或任何其他受北京政府影響而操縱，不過就在上個月，美國總統拜登（Joe Biden）也規定包括聯邦僱員在政府擁有的設備上，絕不可以使用或下載 TikTok。