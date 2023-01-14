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俄烏戰爭後遭西方制裁 俄國石油折扣價轉輸中、印

中國是至今仍未經濟制裁俄羅斯的國家之一，身為世界最大石油進口國卻不顧西方國家的制裁，持續購入俄羅斯石油。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/01/14 20:05
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）俄羅斯因俄烏戰爭遭西方制裁後，原輸出歐洲的石油轉向對亞洲出口，路透社獨家報導指出，至少有4艘中國超級油輪（supertanker）正將俄羅斯烏拉爾（Urals）地區的原油運往中國。

根據路透社，由於美國及其他西方盟友試圖切斷莫斯科的能源收入，以限制其為烏克蘭戰爭提供資金，俄羅斯去年迅速將石油出口從歐洲轉移到亞洲，此外七大工業國集團（G7）對俄羅斯採取石油價格上限限制等制裁。

這些制裁措施讓俄羅斯轉向利用中國超級油輪或超大型原油運輸船 (VLCC) 對中輸出石油，另外還有一艘船正在前向印度，印度石油部長 Hardeep Singh Puri 週四也表示，印度將從任何確保有最便宜價格的地方購買石油。

路透社指出，去年12月推出的G7價格上限規定，雖允許歐盟以外的國家進口俄羅斯海運石油，但它禁止航運、保險和再保險公司處理俄羅斯原油貨物，除非售價低於60美元上限，使得俄羅斯必須另找買家。

而俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在俄烏戰爭爆發之前曾發表聲明，強調兩國「友好沒有止境」，中國也因此成為至今仍未經濟制裁俄羅斯的國家之一，身為世界最大石油進口國卻不顧西方國家的制裁，持續購入俄羅斯石油。

現在大多數俄羅斯原油現在通過自身或非西方船隻運往中國、印度和土耳其，對此，俄國能源和交通運輸部都拒絕置評。中國外交部也沒有回應路透社記者的置評請求，但依照中國一慣立場，北京當局就曾指控西方對俄羅斯的制裁屬於非法。
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