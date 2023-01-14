台灣民進黨主席補選1月15日投票　賴清德借將布局黨務

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民主進步黨第17屆黨主席補選明天（1月15日）投票，新任黨主席18日正式上任。同額競選的副總統賴清德，已敲定黨秘書長將由前高雄市代理市長許立明接任，並延攬正國會系統的民進黨前新聞部主任楊懿珊出任副秘書長。

民進黨去年(2022年) 九合一選舉敗選，原兼任黨主席的總統蔡英文辭去黨主席一職，由高雄市長陳其邁代理黨主席。黨主席補選投票明天登場，賴清德將於18日接任黨主席，任期至2024年5月20日。

投票時間與地點：(資料來源: 賴清德臉書)

時間：1/15（日） 08:00 – 16:00。

地點：請洽各地方黨部，或詳見選舉公報（t.ly/Cwq3）。

記得攜帶：身分證、投票通知單、印章。

投票資格：

2022 年 1 月 15 日前入黨。

正常繳交黨費，沒有受到停權處分。

有關黨務人事部分，黨秘書長已敲定許立明接任，楊懿珊擔任副秘書長，其他黨務主管布局也會在近日逐一敲定。

中央社報導，楊懿珊在黨內隸屬正國會系統，民進黨青年幕僚出身，2007年擔任時任總統府副秘書長林佳龍辦公室諮議，林佳龍選上台中市長後，跟隨到台中市政府出任文化局主秘，也主導林佳龍落選後成立的光合基金會任執行長，2019年9月接掌民進黨新聞部主任。

由於黨主席選舉同額競選，民進黨黨公職近日都在臉書貼文，提醒黨員明天投票，希望衝高投票率。

賴清德本人也透過電話語音，表達為了團結民進黨，穩定政局、重新出發，他參選這次黨主席補選，希望黨員踴躍投票。

黨中央統計，有投票權黨員數為23萬8664人，15日投票時間從上午8時到下午4時，開票結果出爐後，民進黨中央黨部晚間將召開記者會，賴清德預計將發表當選感言。

台灣民進黨主席補選1月15日投票 賴清德布局黨務向正國會借將