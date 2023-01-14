前總統波索納洛涉嫌慫恿暴動　巴西最高法院同意啟動調查

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）巴西上週（8日）發生數千人闖入政府建築破壞抗議事件，最高法院13日同意，將對巴西前總統波索納洛是否涉嫌慫恿其支持者發起反民主抗議導致該場暴動進行調查。

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極右派的波索納洛（Jair Bolsonaro）在去（2022）年10月總統大選中，輸給現任左派總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），但他從未承認選舉結果，11月向高等法院提告選舉無效，遭斥「惡意訴訟」並罰款1.3億元新台幣；波索納洛更在今年元旦的總統就職典禮前兩天，逕自前往美國，拒絕公開承認失敗。

1月8日逾3千名支持波索納洛、反對新上任魯拉政府的暴徒，衝進最高法院、國會大廈和總統府大肆破壞，有如美國前總統川普敗選後，支持者衝入國會大廈的暴動事件再現。

衛報報導，在暴動事件過後，波索納洛曾於社群平台分享一段影片，以「虛假的訊息」質疑魯拉的勝利。當地時間13日，最高法院法官莫萊斯（Alexandre de Moraes）同意聯邦檢察官啟動調查的要求，而發布影片的波索納洛，也因涉嫌煽動和策畫反民主行動導致8日的暴力事件，被納入調查之列，波索納洛後來刪除了影片。

波索納洛的律師在一份聲明中表示，波索納洛「一直在拒絕各種非法及犯罪行為」，是一位「民主的捍衛者」，否認這位前總統在這場與他切身相關的暴動中扮演了任何角色。

目前尚未有任何證據顯示波索納洛直接參與策畫了８日的暴亂。

魯拉矢言將對參與及資助暴亂者嚴懲不貸，迄今為止，已有逾千人被指控為叛亂份子遭到逮捕，其中也包括軍方官員，巴西警方正全力緝捕資助暴動的幕後之人。巴西新任外交部長維艾拉（Mauro Vieira）向外媒表示，他相信魯拉政府強硬的回應能阻止進一步的暴動與攻擊，他直言，「懲罰將越發嚴厲」。

至於前巴西利亞公安首長托瑞斯，在暴動發生數小時後，就因放任暴動事件被莫萊斯解除職務，目前人在美國佛羅里達州。本週最高法院已對他發布逮捕令，因警方在其家中方現一份法令草案，該草案試圖在波索納洛選舉失利時，授權對巴西選舉法院進行緊急干預，以推翻選舉結果。

托瑞斯否認謀劃政變，並矢言返國，巴西警方已計畫，若托瑞斯一回國就會立刻在海關逮捕他。