桃機安檢排超久 入境旅客數則創解封後新高！旅客：被人潮嚇到

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）疫情後時代國人瘋旅遊！根據桃園國際機場公司統計今（14日）旅客運量，全天出入境旅客預報7萬2316人次，創解封後新高，更有旅客受訪表示，出境時光安檢就排了一小時，可見民眾生活已逐步回歸疫情前步調，桃機很快就會再現熙來攘往榮景。

根據桃機，桃園機場第一航廈自上午6時，前2個小時2283人，後3個小時5072人，總計6時至11時，兩航廈有7355人出境，為解封後出境高峰，也創下連續5小時出境人數均超過1000人次紀錄。

農曆年假將至，許多人提前安排旅遊，越到連假出國旅客越多，移民署國境事務大隊指出，1月7日至11日，出境旅客數約落在2.2萬人，1月12日出境旅客數為2萬6148人，13日則是2萬6843人，與今天的出境預報旅客數3萬5491人相比，大幅增加近萬人。

將時間拉到疫情前，根據桃機公司2018年1月初的統計，當時平日桃機旅客量約11至12萬人次，2016及2017春節高峰日的旅客量都破13萬人次，而2023年還不到春節期間，桃園機場今天就出現旅客高峰，全日出入境旅客預報72,316人次。

根據中央社，一對要到日本的夫妻表示，到機場後發現旅客排隊很長，安檢前的流程就排了將近1個小時，進去安檢還要再排隊，雖然可以逛免稅店的時間變少，但至少趕得上飛機。另一名要回新加坡的旅客表示，看新聞知道很多人要出國，但看的機場排隊人潮還是有被嚇到，光安檢就排了40幾分鐘，幸好他有提早3小時到機場，不影響後續行程。

若要加快安檢動作，機場公司呼籲旅客至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，事前簡單的準備動作可大幅加快安檢速度，以利旅客順利接續登機行程。