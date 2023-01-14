Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【更新開通放行時間】蘇花明17點開通！前線人員「蜘蛛人」搶修中 怪手挺進清除巨石區土石

現在壓損部分南北兩端已同步搶修，兩側機具已挺進中間巨石區，公路總局也出動6名「蜘蛛人」吊掛懸空，這些邊坡修復工人從上方進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網等，以明天下午5時搶通為目標。

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/01/14 20:40
「蜘蛛人」邊坡工人從上方進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網。（圖/（公路總局）

「蜘蛛人」邊坡工人從上方進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網。（圖/（公路總局）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）蘇花公路坍方地區搶修邁入第3天，今（14日）兩側怪手進入清理巨石區土石，盼能清理一半以上，而「蜘蛛人」邊坡工人也出動，從上方清理邊坡土石並掛上防護網，公路總局表示將按原定進度15日17點重新開通蘇花。

明開通蘇花後，根據公路總局放行時間規劃，15日下午5時到晚間7時開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，將實施夜間封閉道路。後續1月16日到18日配合現場持續坡面防護作業，每日放行上午5~8時、中午11~13時、傍晚5時到晚間7時等3個時段，夜間不開放，公路總局表示，呼籲用路人配合管制通行，提前規劃行程。春節期間1月19日至1月31不管制交通。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，由30公尺高處掉落下來的碎石將部分混凝土明隧道段落壓損，範圍約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，公路總局初估坍方量約1200立方公尺，目前搶修作業正如火如荼。

根據公路總局第四養護工程處南澳工務段長陳鶴仁，現在壓損部分南北兩端已同步搶修，兩側機具已挺進中間巨石區，2塊巨石完成裂解，初估至少清除900立方公尺土石。重量部分，陳鶴仁估巨石區部分最大塊岩石約78噸，土石混雜，壓損明隧道的鋼筋結構，是清除工程最困難的區域，今天進度希望能完成巨石區一半土石清理。

另外，公路總局也出動6名「蜘蛛人」吊掛懸空，這些邊坡修復工人從上方進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網等，以明天下午5時搶通為目標。至於目前為因應交通不便，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車(即中巴)及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

依據東部陸路運輸中斷SOP，台鐵局於12日下午已啟動「花蓮站-宜蘭站」對開各3班次，昨(13)日起「花蓮站-宜蘭站」每日將對開各6班次，規劃迄1/15將增開42列次區間快疏運旅客，同時啟動貨物列車蔬果北運機制。海運疏運已由交通部航港局啟動「花蓮港-蘇澳港」開航疏運對開，昨(13)日由花蓮往蘇澳共疏運331人、165輛車；蘇澳往花蓮(南下)，計疏運86人，有須搭載海運運具之民眾可洽航港局東部航務中心搭乘資訊。
蘇花公路
坍方
蘇花
土石流
搶修

相關新聞

【命運多舛】土石流加邊坡坍方　蘇花路廊111年至少傳出5起災害阻斷交通
【命運多舛】土石流加邊坡坍方　蘇花路廊111年至少傳出5起災害阻斷交通
2023/01/13 11:21
【隧道坍方】蘇花公路又陷黑暗期　台鐵加開宜花區間車、航港局調度快輪助疏運
【隧道坍方】蘇花公路又陷黑暗期　台鐵加開宜花區間車、航港局調度快輪助疏運
2023/01/13 11:17
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
2023/01/12 14:32
蘇花路廊南下估31日現最大車潮　宜蘭縣政府預計投入2200人應對跨年人潮
蘇花路廊南下估31日現最大車潮　宜蘭縣政府預計投入2200人應對跨年人潮
2022/12/30 17:46
更新【繞道桃園】宜蘭偕桃縣消防局載300公斤物資挺進明池山莊•受困302人將分批下山
更新【繞道桃園】宜蘭偕桃縣消防局載300公斤物資挺進明池山莊•受困302人將分批下山
2022/10/19 12:10

更新時間 : 2023-01-14 23:28 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉