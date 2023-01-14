【更新開通放行時間】蘇花明17點開通！前線人員「蜘蛛人」搶修中 怪手挺進清除巨石區土石

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）蘇花公路坍方地區搶修邁入第3天，今（14日）兩側怪手進入清理巨石區土石，盼能清理一半以上，而「蜘蛛人」邊坡工人也出動，從上方清理邊坡土石並掛上防護網，公路總局表示將按原定進度15日17點重新開通蘇花。

明開通蘇花後，根據公路總局放行時間規劃，15日下午5時到晚間7時開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，將實施夜間封閉道路。後續1月16日到18日配合現場持續坡面防護作業，每日放行上午5~8時、中午11~13時、傍晚5時到晚間7時等3個時段，夜間不開放，公路總局表示，呼籲用路人配合管制通行，提前規劃行程。春節期間1月19日至1月31不管制交通。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，由30公尺高處掉落下來的碎石將部分混凝土明隧道段落壓損，範圍約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，公路總局初估坍方量約1200立方公尺，目前搶修作業正如火如荼。

根據公路總局第四養護工程處南澳工務段長陳鶴仁，現在壓損部分南北兩端已同步搶修，兩側機具已挺進中間巨石區，2塊巨石完成裂解，初估至少清除900立方公尺土石。重量部分，陳鶴仁估巨石區部分最大塊岩石約78噸，土石混雜，壓損明隧道的鋼筋結構，是清除工程最困難的區域，今天進度希望能完成巨石區一半土石清理。

另外，公路總局也出動6名「蜘蛛人」吊掛懸空，這些邊坡修復工人從上方進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網等，以明天下午5時搶通為目標。至於目前為因應交通不便，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車(即中巴)及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

依據東部陸路運輸中斷SOP，台鐵局於12日下午已啟動「花蓮站-宜蘭站」對開各3班次，昨(13)日起「花蓮站-宜蘭站」每日將對開各6班次，規劃迄1/15將增開42列次區間快疏運旅客，同時啟動貨物列車蔬果北運機制。海運疏運已由交通部航港局啟動「花蓮港-蘇澳港」開航疏運對開，昨(13)日由花蓮往蘇澳共疏運331人、165輛車；蘇澳往花蓮(南下)，計疏運86人，有須搭載海運運具之民眾可洽航港局東部航務中心搭乘資訊。