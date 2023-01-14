美國將達債務上限 葉倫：應盡速提出方案以避免主權違約

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）前美國聯準會主席、現任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨（13）日告知國會，美國的債務將在下周四達到上限，國會應儘速通過法案提高美國舉債上限，或是再次將債務延期，以避免主權違約對美國信用造成衝擊。

葉倫指出，政府若無法達成借款後還款的義務，不只將影響投資人對美國政府的信任，這同時也將衝擊美國經濟、一般美國大眾的生計以及全球金融系統的穩定程度，呼籲國會審慎因應。

然而，現在握有眾議院的共和黨面對國家重大財務危機的同時，現在的盤算卻是要以此做為籌碼，要求執政的拜登政府削減開支，這直接引起執政當局與華爾街投資人的擔憂，認為兩黨意見的分歧可能導致2011年美國債務上限危機重演。

2011年歐巴馬執政時期，美國債務已達14兆美元，當時民主黨提出的政策是加稅，而共和黨則堅決反對加稅，認為政府應該改以撙節開支度過難關，爭點與這次幾乎如出一轍，最後民主黨妥協，在未加稅的情況下取得提高舉債上限至少2.1兆美元、未來10年內減少赤字達2.5兆美元共識，結束危機。

據〈華盛頓郵報〉（The Washington Post）報導，現階段眾議院的共和黨員已在準備一個借款上限被突破時的緊急方案，屆時可能會要求財政部優先支付某些不可避免的款項；葉倫也指出，儘管財政部無法預測這樣的應急做法能夠撐多久，目前看來用來支應的資金仍可以撐到6月初左右。

過去的分析認為，如果最後結果是主權違約，在俄烏戰爭持續、全球正面臨高通貨膨脹的經濟環境之下，美國將立刻陷入數年的大蕭條當中，股市可能會應聲跳水，而成千上萬的勞工則面臨資遣危機。

跨黨派政策中心（Bipartisan Policy Center）經濟政策負責人Shai Akabas說，現在不是恐慌的時候，不過也是時候讓政策制定者用最大的誠意進行協商了。